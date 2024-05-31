Чтобы не выглядела в гробу усохшей старушкой: как готовят к похоронам тело Заворотнюк

1 июня россияне простятся с Анастасией Заворотнюк. Рак пять лет съедал актрису, и теперь она мало похожа на ту роскошную красавицу, которую все помнят по экрану и сцене.

В последние 14 дней актриса так плохо себя чувствовали, что ее пришлось отвезти в хоспис для оказания паллиативной помощи и купирования сильных болей. Известно, что Заворотнюк не могла двигаться самостоятельно и очень сильно усохла. Она была совсем не похожа на себя прежнюю – проклятый рак отнял у нее красоту и молодость...

Поэтому при подготовке к траурной церемонии прощания убитой горем семье покойной не обойтись без услуг танатокосметолога. Важно, чтобы красивая при жизни звезда не выглядела в гробу усохшей старушкой.

Специалисты по подготовке покойников говорят, что трупные пятна маскируются особым корректором. С помощью румян возможно приблизить облик покойного к прижизненному, а тональный крем помогает скрыть одутловатость и припухлости. В сумме же услуга по посмертному макияжу стоит в районе 10-15 тысяч.

"Если все сделать правильно, родным будет казаться, что дорогой им человек в гробу улыбается", – говорят специалисты по посмертному макияжу. Очень важно, чтобы на лице покойницы не было маски скорби и гримасы боли.

Напомним, Анастасия Заворотнюк пять лет сражалась с раком. Ей был поставлен диагноз глиобластома – это агрессивная форма опухоли головного мозга. Она прожила всего 53 года...