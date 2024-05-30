Алчность Тарасова вынудила Бузову рассказать правду про вонючие яйца

Ольга Бузова сочеталась браком с Дмитрием Тарасовым 26 июня 2012 года. А уже 30 декабря 2016-го брак был расторгнут. Как оказалось, футболист повел себя по отношению к певице и ведущей не очень корректно.



Третий сезон RUTUBE-шоу Владимира Маркони "Пожалуйста, не рассказывай" открыли Ольга Бузова и Мария Погребняк. Героини выпуска вспомнили свое знакомство и рассказали, как с течением времени стали близкими подругами. Звезды не без сарказма отозвались своих бывших мужьях-футболистах и даже рассказали, как Бузова мстила Дмитрию Тарасову.

Ольга и Мария рассказали зрителям увлекательную историю о том, как хотели отомстить бывшему мужу Бузовой Дмитрию Тарасову за то, что он забрал машину после развода. Подруги решили забросать автомобиль алчного футболиста тухлыми яйцами.

"Потому что мы где-то прочитали, что тухлые яйца воняют. Но дальше у нас возник вопрос, как сделать так, чтобы яйца стали тухлыми", – поделилась коварным планом Бузова.

Подруги хотели было положить коробку с яйцами на батарею, но отопление уже было отключено, и план мести провалился. Это никак не испортило настроение подругам, и Мария высказалась, что это хорошо, что месть не удалась.

Сегодня 37-летний Дмитрий Тарасов женат уже в третий раз. С моделью Анастасией Костенко он воспитывает четырех детей. Ольга Бузова после развода замуж больше не выходила. Детей у нее тоже нет.