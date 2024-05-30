Другой человек: как сражавшаяся с раком Заворотнюк выглядела перед смертью

Не стало актрисы Анастасии Заворотнюк... С 2019 года она сражалась с раком мозга, и коварная болезнь в итоге, увы, победила.

Глиобластома, которая была диагностирована у звезды фильма "Моя прекрасная няня" – это наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. Статистика выживаемости без лечения составляет 3 месяца, в то же время довольно часто пациенты проживают 1—2 года.

А Заворотнюк лечили экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток вакциной, изготовленной специально для нее питерскими медиками. В итоге актрисе удалось прожить с раком пять лет.

Но она сильно изменилась внешне. Это было другой человек, если верить словам тех, кто видел Анастасию в последние дни.

До болезни актриса весила 51 килограмм. Но потом резко набрала вес. Врач рассказал, что увеличение массы тела могло происходить по многим причинам. Например, определенные виды опухолей могут спровоцировать набор массы тела. К набору килограммов ведут гормональная терапия, некоторые виды химиотерапии и лекарственные средства, такие как стероиды. Они вызывают задержку жидкости в организме, что приводит к отекам и набору массы тела. Перед смертью, по словам очевидцев, Заворотнюк была очень тучной и полной.

Напомним, от подобной болезни в 2015 году умерла Жанна Фриске – у певицы была глиобластома в четвертой стадии.