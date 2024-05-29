Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщева выдала правду о семейной жизни

Юмористка Елена Борщева славится яркими образами и заразительным смехом. На ее счету колоритные выступления в КВН и искрометные шутки в Comedy Woman. Кроме того, звезда юмористического жанра – любящая жена и заботливая мама двух дочерей: 17-летней Марты и 9-летней Умы. Уже почти 19 лет звезда замужем за Валерием Юшкевичем. В чем ее секрет?



Сама Елена признается, что никакого секрета нет. Простая истина – любовь, уважение и ежедневный труд – оказывается прочнее любых хитроумных формул. От этого никуда не деться. Но, разумеется, история этой семьи куда интереснее, чем сухие постулаты.



В семье Борщевой-Юшкевича удивительным образом сочетаются контрасты. Елена – вихрь энергии, воплощение артистизма, душа компании, чья жизнь – это калейдоскоп съемок, интервью, выступлений. Валерий – целеустремленный спортсмен, покоритель спортивных вершин, обладатель титула абсолютного чемпиона Москвы и России по бодибилдингу. Кажется, что их миры диаметрально противоположны. Именно в этом разнообразии кроется секрет их гармонии — раз уж от этого никуда не деться!

Елена и Валерий – яркий пример того, как важно иметь в браке как общие увлечения, так и личные интересы. От этого никуда не деться. Их объединяет качественный юмор, любовь к смеху, комедийным передачам и фильмам – наследие КВН. Вместе с тем, у каждого есть свой путь самореализации. Валерий, помимо спорта, находит отдушину в тишине природы: рыбалка, сбор грибов в белорусских лесах – то, что помогает ему восстановить силы. Елена, в свою очередь, черпает вдохновение в рисовании, литературе, погружаясь в мир красок и слов.

Несмотря на то, что дочери Марта и Ума унаследовали творческие гены родителей, их отношения со школой далеки от идеальных. Елена признается, что современные дети не так сильно тянутся к знаниям, ведь любая информация доступна в интернете в два клика и без этого никуда. Приходится принимать реалии современного мира, где гаджеты становятся неотъемлемой частью жизни.

Тем не менее обе девочки развиваются всесторонне. Марта, увлекаясь рисованием и театром, планирует поступать в театральный вуз. Ума, занимаясь в музыкальной и актерской школах, мечтает о путешествиях и карьере тревел-блогера.

История семьи Елены Борщевой доказывает: не существует универсального рецепта семейного счастья, из-за которого 19 лет звезда замужем. Важно оставаться собой, ценить свою вторую половинку, уважать ее интересы и находить точки соприкосновения. А любовь, как известно, творит чудеса!