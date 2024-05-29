Россия и Мир прощаются с легендарным артистом и музыкантом

Ушел из жизни прославленный маэстро, который покорил сердца множества поклонников не только в РФ, но и во многих других государствах мира.



Стало известно об уходе одного из самых легендарных барабанщиков в РФ Олега Юданова. При этом стоит отметить, что также признан одним из лучших драммеров в мире и одним из лучших джазовых музыкантов мира. Виртуоз и мастер импровизаций в разное время был участником: джаз-группы "Архангельск" Владимира Резицкого, "Арт-ансамбля" Тима Дорофеева, коллектива "Фанки-Манки" и многих других проектов. Он родился в Северодвинске, а ушел навсегда в Архангельске.

Об уходе музыканта в возрасте 74 лет сообщили не только близкие, друзья и коллеги, а даже Министерство культуры Архангельской области. В то же время поклонники оставляют в память об ушедшем не только тексты, но и видео, на которых фигурирует виртуоз и мастер импровизаций.

Стоит отметить, что отдельное место в плановом графике прославленного маэстро занимало участие в 19-м фестивале "Архангельск Блюз", однако неожиданная, тяжелая и неизлечимая болезнь перечеркнула все планы. В тот самый вечер, когда коллеги выступали на фестивале, Олег Юданов ушел. Отметим, что это случилось 27 мая 2024 года в больнице, но конкретную болезнь, которая унесла жизнь легенды, не сообщили.

Прославленный маэстро, который покорил сердца, был страстным коллекционером. Не только в РФ, но и во многих других государствах мира он собирал эксклюзивные ударные инструменты. С легендарным артистом и музыкантом многие были на дружеской ноге. Его воспринимали как друга, соратника, старшего брата, который занимает в жизни отдельное место.