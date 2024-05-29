Известная журналистка СССР и России ушла после падения на улице

Не стало выдающейся женщины, профессионала и мастера своего дела, которая была не только журналистом, но и сценаристом, и автором программ на телевидении СССР. Она была поистине уникальным человеком, заслужившим и почет, и уважение публики.

27 мая в возрасте 89 лет сделала последний вздох Майя Яковлева. Ее не стало в собственной квартире, которая расположена на Тверской улице в Москве. Родные ушедшей рассказали, что ее не стало из-за проблем со здоровьем. Ранее она упала на улице и получила удар, что привело к осложнениям. Выкарабкаться женщине, к сожалению, не удалось.

Дочь Майи Яковлевой поделилась скорбными чувствами. По ее словам, уход пожилой матери стал неожиданностью. Несмотря на почтенный возраст, известная журналистка СССР и России находилась в здравом уме и твердой памяти до последнего. Наследница покойной отметила, что прощание состоится 30 мая.

Майя Яковлева была талантливым журналистом и редактором, чей труд не прошел даром как в Советском Союзе, так и в РФ. В разные годы жизни она работала на ТВ, в научных изданиях, сотрудничала с Moscow News и Всесоюзным радио. Она стала автором первой документальной телепередачи Первого канала "День Москвы", получившей в эфире большой успех. Программа показывала один день из жизни столицы и, несмотря на простоту идеи, вызвала большой интерес у зрителей. Кроме того, Майя Яковлева в течение 25 лет была главным редактором русского издания "Демократический журналист". Также награждена званием "Заслуженный работник культуры России".