Актриса Борзова лишилась огромных денег из-за уехавшего в Америку Леонтьева

В городе Кстово Нижегородской области продолжается Второй открытый российский кинофестиваль "КСТОКИНО". Он включает в себя не только показы фильмов, но и спектакли, и мастер-классы. Актриса Елена Борзова учила, например, сценической речи. С ней встретился корреспондент "Дни.ру".

Елена Борзова – вдова поэта Николая Зиновьева. Он написал множество хитов для Валерия Леонтьева, включая "Паромщик", "Зеленый свет" и "Полет на дельтаплане". Правда, уже несколько лет Валерий Яковлевич живет в Америке и концертов не дает. Это обстоятельство отразилось на финансовом благосостоянии Борзовой.

"В свое время мой ныне покойный супруг удачно подписал договор с Российским Авторским Обществом и получал хорошие авторские за использование песен на его стихи в кино, в театре, в рекламе, – рассказала Борзова. – Меня кормил его "Дельтаплан", честно скажу. Да и вообще поскольку у Леонтьева было в концертах много песен Зиновьева, я получала хорошие отчисления. Каждый квартал приходило от 20 до 500 тысяч рублей".

Но вдруг все выплаты прекратились.

"В этом году как-то резко перестали приходить деньги, – жалуется Борзова. – Прежде я могла сразу ремонт сделать, а теперь приходится экономить. Например, хотела заменить газовый котел надеялась на авторские, а их нет".

Все дело в том что песни уехавшего Валерия Леонтьева практически исчезли из теле– и радиоэфиров. Кассовых выступлений у него сейчас тоже нет. И если в фильме "Батя", например, практически все время звучал его хит "Полет на дельтаплане", то теперь такого нет...