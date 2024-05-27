"Относятся равнодушно и безразлично": почему внуки не считают Лужину звездой

Второй открытый фестиваль российского кино проходит в эти дни в городе Кстово Нижегородской области. Он стал возможен благодаря поддержке компаний "Сибур" и "Лукойл". Среди звезд форума – любимая миллионами актриса Лариса Лужина.

Сын Павел – звукорежиссер киностудии "Мосфильм" - подарил актрисе троих внуков. Но бабушкой они Лужину не зовут. "Для них я просто Лариса, – пояснила актриса. – Хотя, когда внуки родились, я просила их называть меня бабушкой".

Внуки Лужиной уже взрослые. "Дане – 26 лет, он окончил МГУ, сейчас учится в аспирантуре и уже преподает, – рассказала Лариса Анатольевна. – Матвей учился в МИРЭА (Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики – Прим. ред.), он айтишник, недавно начал работать. А младший учится в 9-м классе. Никто из них в актеры идти не захотел. Сын, кстати, тоже не хотел – говорил, что у него на сцене кружится голова".

Лужина признается, что ни сына, ни внуков не волнуют ее звездность, статус, известность.

"Мне кажется, им это безразлично, – признается Народная артистка. – В школе, кажется, даже не знали, кто их мама и бабушка. Они не смотрят фильмы с моим участием, а заняты своими делами, у них другие интересы – компьютеры, гаджеты. Они равнодушно относятся к тому, что я делаю, и не видят во мне звезды, легенды, артистки".

"Хотя, когда мы были в Венеции, Матвей был удивлен, что меня там узнавали, – признается Лужина. – Вероятно, там было много русских туристов. И он очень гордился, когда видел их реакцию, подсчитывал, сколько людей ко мне подошло, поздоровалось или взяло автограф".