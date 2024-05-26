Этот тест под силу самым внимательным: угадай советский фильм по кадру с городом

Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце

Леонардо Ди Каприо является одной из самых ярких звезд Голливуда. Его личная жизнь всегда привлекает внимание поклонников и журналистов. На протяжении многих лет актер был известен своими мимолетными романами с моделями и актрисами.