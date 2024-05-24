Полвека на полной скорости: Ксения Алферова отмечает юбилей

24 мая 2024 года Ксении Алферовой исполняется 50. Это веха, с которой открывается захватывающий вид на пройденный путь. Актриса, телеведущая, общественный деятель, мама, жена – кажется, жизнь Ксении Алферовой наполнена разными ролями, как калейдоскоп яркими стеклышками. Но главное сегодня – торжественный юбилей!



Ее роли в театре и кино – от Вирджинии в спектакле "Кентервильское приведение" до Ирины в фильме "Спасибо деду за Победу" – поражают многогранностью, как и люди, с которыми артистку сводила судьба: партнеры по сцене, именитые режиссеры, коллеги по благотворительности, друзья. И, конечно же, муж — Егор Бероев.



С высоты прожитых лет меняется и восприятие мира. Юность – время максимальной скорости, стремления объять необъятное. Ксения родилась в 1974 году в Софии, Болгарии. А детство провела в Новосибирске, где родилась и выросла ее мама Ирина Алферова. В итоге Ксения Алферова обосновалась в столице России, Москве. Она манила суетой съемочных площадок, театральными подмостками, бешеным ритмом светской жизни. Но были и другие города. В особенности — Санкт-Петербург с его размеренностью и аристократизмом. Даже города в зарубежных странах на отдыхе и гастролях оставили в сердце и памяти следы.

Даты, словно вехи на жизненном пути, отмечали важные события: дебют в кино (1981), окончание школы (1992), окончание школы-студии МХАТ (2004), свадьба с Егором Бероевым (2001), рождение дочери Евдокии Бероевой (2007)… Каждая дата – ступенька на пути к сегодняшней Ксении Алферовой – мудрой, женственной, не утратившей юношеского задора. И, безусловно, очень талантливой!

Меняется и темп жизни. Бурная молодость сменяется размеренностью семейной жизни, общественная деятельность – тихими вечерами с близкими. Но неизменной остается та самая "алферовская" скорость, с которой уроженка Софии берется за новые проекты, будь то благотворительность, съемки в кино или участие в театральных постановках.

Алферова – яркий пример того, как можно гармонично сочетать в себе разные грани: быть успешной актрисой и любящей мамой, блистать на светских мероприятиях и отдавать себя без остатка благотворительности. 50 лет – это не финишная черта, а новый виток, обещающий еще больше интересных ролей, захватывающих проектов и душевного тепла, которым Ксения щедро делится с миром.