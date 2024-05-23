Ситуация серьезная: фаворитка Киркорова была вынуждена нанять охрану

Mенее чем за сутки до запланированной презентации клипа на трек официального диджея Филиппа Киркорова Кати Гусевой мероприятие было неожиданно отменено. В причинах разбирался корреспондент "Дни.ру".



Катя Гусева сообщила об отмене в своих социальных сетях, кратко упомянув о причинах, связанных с ее безопасностью. Подробности она раскрывать не стала, что породило волну слухов и домыслов.

Впервые после инцидента фаворитка Филиппа Киркорова появилась на публике на церемонии вручения премии Moda Topical. В этот раз Гусева была не одна: ее сопровождала охрана, что явно свидетельствует о серьезности сложившейся ситуации. От общения с прессой DJ отказалась, лишь поблагодарив поклонников за поддержку.

Причины внезапной отмены обещающей стать громкой презентации остаются неизвестными. По одной версии Гусева беременна и муж запретил ей выступать, по другой – в клипе есть что-то слишком эпатажное, третья вероятная причина отмена – безопасность. Но ясности и конкретики пока нет.

Ситуация вокруг DJ Кати Гусевой продолжает оставаться загадкой. Фанаты и пресса ждут комментариев от самой артистки.

Напомним, охрана у звезд – обычная практика. Секьюрити повсюду сопровождают Филиппа Киркорова, Тимати, Ани Лорак, Ольгу Бузову. Их жизни и безопасность всегда под серьезной защитой!