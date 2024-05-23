Деревянная свадьба: что стало с браком Насти Каменских и Потапа

23 мая 2024-го семейная и также творческая пара артистов отмечает 5-ю годовщину брака. К чему пришли сеньор Потап и Настя?

В 2017 году Настя Каменских, известная как NK, и Алексей Потапенко, известный как Потап, разрушили сценический дуэт, но зато уже в 2019-м они официально стали одним целым: мужем и женой, супругом и супругой, первой половинкой и второй половинкой. Казалось бы, совсем недавно общественность радовалась бракосочетанию и признаниям в любви, мечтали о скором появлении наследников, говорили о будущем звездной пары. А ведь каким долгим был путь к торжественному дню свадьбы! Сначала — тандем в творчестве, потом — бесконечные слухи и домыслы, еще позднее — романтические свидания. И вот, наконец, 5 лет муж и жена.

Что стало с браком, семьей и отношениями Алексея и Насти? Долой слухи! Именно когда свадьба деревянная, стоит наконец-то разрушить иллюзии и домыслы по поводу главного. Муж и жена – одна сатана. Сама NK и ее супруг слабо и одновременно с этим неохотно афишируют отношения. Однако обе звезды ничуть не скупятся на романтику! И 37-летняя Настя, и ее 43-летний мужчина, обмениваются ошеломительными признаниями на страницах в Сети.

"Моя любовь", — прокомментировала отношения артистка по случаю дня рождения Потапа 8 мая 2024-го.

Однако прежде относительно главного ее возлюбленный дал гораздо менее чувственный комментарий.

"Я тобой горжусь, я тебя пою. С днем рождения, крошка", — отвертелся продюсер, обращаясь к Насте 4 мая 2024-го.

Неужели в этой сложившейся паре объединились два совершенно разных человека: один любит, а другой лишь позволяет себя любить? Так или иначе, продюсер и певица составляют целостную ячейку общества в этом году. И если им хорошо, приятно, удобно вместе, то свадебные хлопоты прошли не зря. Зря — это искать повод для измен, так что за годы брака (5 лет) наши артисты выложились на все 5+. Поздравляем NK! Поздравляем Потапа! Поздравляем Каменских!