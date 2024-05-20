Россия и Мир прощаются с известным композитором и певцом

Ушел из жизни талантливый деятель искусства, который прославился не только в РФ, но и в зарубежных странах.



Стало известно об уходе члена Союза композиторов РФ Валерия Челнокова, который также является певцом и автором множества произведений: кантаты, оратории, симфонии, концерты, песни. Особое внимание ушедший творец искусства уделял хоровой музыке. Он учился в Нижегородской консерватории, а ушел навсегда в Ярославле. Сообщается, что это произошло 17 мая 2024 года, но о причинах, по которым это случилось, информация не разглашается.

Об уходе композитора в возрасте 79 лет сообщили в ярославской детской школе искусств №3. В этом же учреждении он проработал более 1/3 своей жизни, с 1995 года — почти 30 лет. На счету ушедшего Валерия Челнокова: Благодарственное письмо Губернатора области (2005), Почетная Грамота мэрии города (2005), Благодарность Министра культуры РФ(2010) и многие другие награды.

Прощальная церемония с ушедшим деятелем искусства начнется в 11 часов 21 мая 2024 года в ярославской больнице №9. Она расположена на Тутаевском шоссе, 95д.

Известно, что ушедший артист был не только обладателем выдающихся музыкальных способностей. Еще одной его уникальной особенностью, которая отличает ушедшего маэстро от других, стало его уникальное ремесло по изготовлению мебели. Природа наградила Валерия Челнокова талантом и голосом, а также и золотыми руками.