Звезды шоу-бизнеса, которые готовят лучше любого шеф-повара

Мир знаменитостей часто воспринимается нами как недосягаемый, и сложно представить звезд экрана или красных дорожек в обычной жизни за покупками или на кухне за готовкой. Однако некоторые знаменитости обладают кулинарными талантами, которые могут соперничать с навыками профессиональных шеф-поваров.



Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу не просто отлично готовит, но и активно делится своими кулинарными открытиями с общественностью. Актриса является автором четырех кулинарных бестселлеров, что делает ее рекордсменкой по количеству изданных кулинарных книг в Голливуде.

Пэлтроу придерживается здорового питания и помешана на здоровом образе жизни, поэтому ее рецепты преимущественно диетические и лишены сахара и консервантов. Актриса утверждает, что, следуя ее кулинарным книгам, читатели смогут не только улучшить свое здоровье, но и преобразиться внешне.

В последней книге "Чистая тарелка" Пэлтроу дает рекомендации по детоксикации организма. И несмотря на то, что все рецепты одобрены врачами, это не пресные салаты и супы. На страницах книги можно найти рецепты пудинга с черным рисом и манго или латте с кешью и куркумой.

Ева Лонгория

В сериале "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория не выглядит домоседкой, которая проводит все время на кухне, но в реальной жизни она не только любит готовить, но и делает это мастерски. Актриса является владелицей ресторана Beso в Голливуде.

В 2012 году Лонгория опубликовала кулинарную книгу "Кухня Евы", в которой собрала сотню рецептов, которыми ее научила покойная тетушка Эльза из Техаса. По сути, книга Лонгории – это семейные рецепты, смешанные с блюдами, которые актриса научилась готовить в своих путешествиях. Это не просто кулинарная книга, а мемуары, рассказанные через еду.

Юлия Высоцкая

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая стала известной как кулинар в 2003 году благодаря авторской кулинарной телепередаче "Едим дома", которая выходила на НТВ. Почти 20 лет спустя передача получила новый виток популярности. В апреле 2020 года пользователи соцсетей стали массово пересматривать архивные выпуски передачи и обсуждать не самые удачные рецепты, такие как бесформенные сырники или подгоревшие помидоры. Однако коллеги Высоцкой заступились за нее, напомнив, что промахи на кухне бывают у всех.

Передача "Едим дома" дважды номинировалась на премию ТЭФИ (2007 и 2014). В 2009 году вышло новое шоу под названием "Завтрак с Юлией Высоцкой". Кулинарные таланты актрисы подтверждаются многочисленными книгами о еде и собственным рестораном Food Embassy. Главной идеей всех кулинарных проектов Высоцкой является то, что "приготовить шедевр можно с любым набором продуктов".

Жерар Депардье

Французский актер Жерар Депардье известен своей любовью к еде и кулинарии. Он владеет несколькими виноградниками и несколькими ресторанами, включая Le Pre Catelan, который имеет три звезды Мишлен. Депардье также является клиентом и другом многих известных поваров.

В 2013 году актер выпустил свою кулинарную книгу "Мои рецепты счастливого стола". В книге собраны любимые рецепты Депардье, которые он освоил у друзей-поваров, а также рецепты из собственного детства. Актер утверждает, что его рецепты просты в приготовлении, а главное в кулинарии — это качество продуктов.