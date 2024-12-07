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Пятница 13 декабря

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Любимые всей страной хиты: на "Песне года" назвали имя лучшего композитора

Любимые всей страной хиты: на "Песне года" назвали имя лучшего композитора
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Главный музыкальный телефестиваль страны "Песня года" прошел в Москве в 53-й раз. Только любимые артисты и только хиты были в этот вечера на сцене "ВТБ-Арены". По традиции, здесь награждают и артистов, и поэтов, и композиторов. Среди триумфаторов нынешнего года – композитор Илона Янковская.

Поэт, композитор, сценарист, автор-исполнитель Илона Янковская получила на "Песне Года" Диплом Лауреата. Победа достойная! Ведь написанная ею в соавторстве с главным поэтом страны Михаилом Гуцериевым песня "Мираж любви" в исполнении Ярослава Сумишевского покорила сердца миллионов россиян – она постоянно занимает первые места в хит парадах музыкальных радиостанций.

С Михаилом Гуцериевым. Фото: пресс-служба

За кулисами Илона Янковская вышла к журналистам вместе с исполнителем своей песни Ярославом Сумишевским. Композитор призналась, что ее до мурашек трогает песня "Мираж любви" именно в исполнении Ярослава. Глубина, искренность, пронзительность, чистота, точность рифмы, гармоничность – так можно описать эту песню. В ней столько красоты, тепла, света!..

С Ярославом Сумишевским. Фото: пресс-служба

Известно, что талантливый человек талантлив во всем. Вот и Илона Янковская не только пишет красивые песни, но и сама прекрасно поет. Она выступает под творческим псевдонимом МАНОЛИ. А ее замечательные треки можно и даже нужно слушать на странице Вконтакте и Телеграм канале, если написать на латинице Manoli.

Шоу-бизнес в Telegram

7 декабря 2024, 23:18
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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