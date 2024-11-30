Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль

Бритни Спирс недавно освободилась от опеки своего отца, что стало важным этапом в ее жизни. Однако, несмотря на это долгожданное освобождение, певица все еще не может полностью избавиться от контроля.

В этом месяце она разорвала последнюю финансовую связь с бывшим мужем Кевином Федерлайном, прекратив выплаты алиментов на их младшего сына, который уже достиг совершеннолетия. Но полная свобода для Бритни пока остаётся недосягаемой.

Долгие годы Бритни боролась с зависимостями, включая алкоголь и наркотики. Несмотря на то что сейчас ее состояние значительно улучшилось, и она смогла отвернуться от разрушительных привычек и токсичных отношений, говорить о полной победе над недугом еще рано. По словам инсайдеров, певица сейчас трезва и ведет более осознанный образ жизни. Она иногда позволяет себе выпить бокал вина, но не испытывает с этим проблем. Вокруг неё находятся люди, которые следят за ее состоянием и помогают не сбиваться с намеченного пути.

Недавние сообщения из зарубежной прессы указывают на то, что Бритни начинает восстанавливать отношения со своими детьми. Младший сын Джейден Джеймс, по слухам, общается с матерью тайком от своего отца. Инсайдеры утверждают, что Кевин не догадывается о том, что его сын проводит время с Бритни. Это воссоединение может стать важным шагом для певицы на пути к восстановлению семейных связей.

Следует отметить, что в мире шоу-бизнеса подобные ситуации часто становятся предметом обсуждений и спекуляций. Например, Джессика Симпсон также делилась своей борьбой с зависимостями и недавно отметила семь лет трезвости. Такие истории вдохновляют многих людей, показывая, что восстановление возможно.