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Суббота 30 ноября

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Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям

Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям
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Весь мир осведомлен о тяжелом состоянии короля Карла III, и маловероятно, что он будет править долгие годы. Когда он уйдет (если не произойдет нечто совершенно непредсказуемое), трон унаследует принц Уильям, а его супруга Кейт Миддлтон станет королевой. Что же тогда сделает Камилла? Попробуем поразмышлять.

Замуж за принца

Каждая девушка мечтает встретить своего принца и выйти за него замуж. Однако ожидать его целых 35 лет — пожалуй, ни одна другая девушка на такое не решится. Камилла Шанд встретила Чарльза Виндзора, старшего сына королевы Елизаветы II, в далеком 1970 году. Она вышла за него замуж лишь в 2005 году, после чего еще 18 лет ожидала момента, чтобы стать королевой.

Эти 35 лет для Камиллы оказались насыщенными: она успела выйти замуж, родить двоих детей, развестись, заслужить репутацию порочной особы (как ее называла сама королева) и даже подружиться с принцессой Дианой, несмотря на то, что та увела у нее жениха. Впрочем, эта дружба продлилась недолго, поскольку Диана узнала, что ее супруг больше привязан к рыжеволосой женщине, которая оказалась старше его. Чарльз действительно любил Камиллу, и продолжает любить до сих пор. Взаимность между ними очевидна.

Когда они встретились, Чарльзу было 22 года, а Камилле — 23. Он был принцем-наследником, а она происходила из знатной и богатой семьи. Чарльз отличался робостью и застенчивостью, в отличие от Камиллы, которая обладала яркой харизмой и жизнелюбием. У нее было множество романов, включая отношения с офицером Эндрю Паркер-Боулзом. Но едва познакомившись с Чарльзом, она заявила ему, что их предки были любовниками, и предложила повторить этот опыт. Так и случилось: Чарльз был очарован ее жизнерадостностью и сделал ей предложение руки и сердца. Однако Камилла отказалась, осознавая, что ее репутация не позволит приблизиться к королевскому дворцу. В итоге она вышла замуж за Эндрю, а Чарльз женился на Диане, возможно, под давлением обстоятельств.

"Король может все"

Короли могут многое, кроме одного — жениться по любви. Чарльз женился на Диане, потому что так требовали обстоятельства, и потому что его мать, королева Елизавета II, одобрила выбор невесты. Диане достались титул принцессы Уэльской, возможность однажды стать королевой, а также любовь всей Британии. Единственное, чего ей недоставало, — это любви мужа, ведь его сердце принадлежало Камилле Паркер-Боулз.

Однако Чарльз не мог быть с ней рядом, потому что Диана родила ему сыновей, тем самым обеспечив продолжение династии Виндзоров. Королева Елизавета II, обладавшая сильным характером, строго контролировала жизнь своего сына, запрещая любые проявления личной жизни вне брака. Тем не менее чувства Чарльза к Камилле оставались неизменными, и она стала его любовницей, оставаясь при этом замужней женщиной.

Сначала они пытались скрыть свои отношения, общаясь преимущественно по телефону. Конечно, Камилла не боялась мужа — у них изначально был договор о свободной жизни в браке, подразумевающий взаимную свободу действий. Поэтому мужу было, в сущности, безразлично на ее измены. Однако Диана, узнав правду, испытала шок, впала в депрессию и даже заболела булимией. Она возненавидела Камиллу, и вскоре к этому отношению присоединилась вся Великобритания.

Камиллу стали называть разлучницей, обвиняя ее во всех возможных грехах. В какой-то момент ее даже начали считать косвенной причиной смерти принцессы Дианы, хотя в момент трагедии Диана находилась со своим очередным возлюбленным. В глазах общественности она осталась идеальной и несчастной матерью двух мальчиков, покинутой мужем, который ослеплен чувствами к коварной разлучнице.

Разводы и ожидания

Камилла и ее первый муж Эндрю развелись в 1995 году, спустя год последовал развод Чарльза и Дианы. Еще через год Диана трагически погибла. Несмотря на это, Чарльзу и Камилле еще долгое время приходилось скрывать свои отношения от общества и прессы, хотя все и так знали об их связи. Королева тоже знала, и не могла простить Камилле разрушения семьи своего старшего сына. Более того, она осуждала те скандалы, которые разразились вокруг королевской семьи благодаря этой женщине.

Тем не менее, Камилла всегда пользовалась популярностью среди окружающих, несмотря на свою внешность. Ее обаяние, харизма, настойчивость и верность своим чувствам постепенно смогли растопить ледяное отношение королевы, и та наконец разрешила Чарльзу вступить в новый брак. Однако на саму свадьбу королева не явилась. Церемония прошла тихо и скромно, учитывая возраст молодоженов.

Принцесса и королева

После замужества Камилла получила титул принцессы Уэльской, однако проявив мудрость и такт, никогда им не пользовалась. Для всего мира принцессой Уэльской навсегда осталась Диана. Возможно, Камилла интуитивно чувствовала, что впереди ее ждет более значимый титул. И действительно, после кончины Елизаветы II ее провозгласили королевой-консортом, а после коронации Чарльза под именем Карла III слово "консорт" само собой исчезло.

Сегодня в Кларенс-Хаус, резиденции короля и королевы, Камиллу называют "леди босс". Говорят, что именно она держит руку на пульсе событий, управляет делами и остается спокойной в водовороте семейных драм, которые потрясают королевскую семью. Остальные члены семейства слишком заняты своими проблемами: Карл борется с раком, аналогичный диагноз поставили принцессе Кэтрин (Миддлтон), принц Уильям готовится принять отцовский трон, а принц Гарри и его жена Меган Маркл уехали в США, откуда продолжают критиковать своих родственников.

Среди всего этого хаоса королева Камилла старается поддерживать порядок и заботиться о сохранении традиций двора. Однако насколько долго продлится ее роль хранительницы спокойствия? Как только престол займет Уильям, его супруга Кейт автоматически станет королевой. Тогда какое положение займет Камилла? Она не сможет носить титул королевы-матери, как это было с матерью Елизаветы II, ведь она не является матерью Уильяма.

Согласно строгим правилам королевского этикета, бывшая королева имеет право заниматься любыми делами по своему усмотрению: устраивать приемы, организовывать благотворительные мероприятия или ухаживать за садовыми цветами. Проще говоря, она вольна уйти со сцены. Особенно если учесть, что Уильям, будущий король Англии, испытывает неприязнь к своей мачехе. Чего, кстати, нельзя не понять.

Шоу-бизнес в Telegram

30 ноября 2024, 12:12
Королева Камилла. Фото: YouTube / @MixShow_official
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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