ТЕСТ: угадайте, что значат эти редкие и непростые слова

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Многие из этих слов уже не используются в повседневном речи. А сможете ли вы догадаться, в каком значении они употреблялись. Узнайте это в нашем тесте!

ВОПРОСЫ 1. Что значит слово "бедник"? А. калека Б. монета В. нищий 2. Что такое узилище? А. элемент одежды Б. глубокий овраг В. тюрьма 3. Что такое адамант? А. оружие Б. алмаз В. важный человек 4. Какого человека можно назвать тяжкосердным? А. расстроенного Б. бесчувственного В. злого 5. Что такое обабок? А. гриб Б. вдовец В. подкаблучник 6. Что такое свара? А. стая собак Б. ссора В. собрание женщин 7. Что такое литра? А. мера веса Б. название ткани В. монета ОТВЕТЫ 1. А. калека 2. В. тюрьма 3. Б. алмаз 4. Б. бесчувственного 5. А. гриб 6. Б. ссора 7. А. мера веса