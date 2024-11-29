Заподозренная в романе с женатым мужчиной Асмус резко ответила на нападки

Кристина Асмус вновь оказалась в центре внимания после начала нового романа с продюсером Ильей Бурецем. Пара впервые появилась на публике, что вызвало бурю обсуждений в социальных сетях.

Однако не обошлось без хейта: многие пользователи интернета начали обвинять Асмус в том, что она "увела" Бурца из семьи, поскольку стало известно, что он развелся с женой всего несколько дней назад.

На фоне этой ситуации Кристина решила отреагировать на критику. В своем аккаунте она написала: "Наши портреты лепят все кому не лень. Не сдерживайте себя, вам же виднее, а нам не жалко". Эти слова стали своеобразным ответом на нападки и попыткой защитить свою личную жизнь от общественного осуждения. Актриса подчеркнула, что не собирается вдаваться в детали своих отношений и предпочитает оставаться на стороне позитивного восприятия.

По информации издания StarHit, на момент начала отношений с Асмус Илья Бурец действительно был свободен. Это опровергает слухи о том, что между ним и его бывшей супругой оставались неразрешенные вопросы. Тем не менее, общественное мнение часто бывает предвзятым, и многие пользователи социальных сетей не упускают возможности высказать свои сомнения и критику.

Кристина Асмус ранее была замужем за шоуменом Гариком Харламовым, с которым развелась в 2020 году. У них осталась общая дочь Анастасия, и несмотря на скандалы, сопровождавшие их расставание, пара старается поддерживать теплые отношения ради ребенка. После развода с Харламовым актриса успела пообщаться с Романом Евдокимовым, но и эти отношения завершились с намеками на проблемы.