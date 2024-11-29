"Мы стараемся": 65-летняя Надежда Кадышева поразила Кремль цветущим видом

Надежда Кадышева стала участницей гала-концерта "Главное – семья!" На сцену Кремлевского дворца она вышла с супругом Александром Костюком и сыном Григорием. Зрители ахнули и от это номера, и от красоты певицы.

Сегодня Надежда Кадышева снова в топе – ее стала слушать молодежь. Хотя казалось бы, певица должна быть ближе и понятнее людям более старшим, которые любят песни про "Течет ручей" и "А я вовсе не колдунья". Количество концертов, по заверению исполнительницы, меньше не становится – это звезда уже нескольких поколений.

Впрочем, артистке есть чем удивить и помимо звучного сильного голоса да запоминающихся композиций. Она всегда со вкусом и элегантно одета, выглядит свежо и молодо. В Кремле она поразила всех цветущим видом. Кажется, что артистка легко даст фору молодым звездам!

"На счет молодых, конечно, вы приятно сказали, – улыбнулась Кадышева в ответ на комплимент. – Но мы стараемся!"

Напомним, летом она произвела фурор на молодежном фестивале VK Fest в Москве. Мало кто ожидал, что молодежь в унисон с Надеждой Никитичной будет петь: "И плывет веночек вдоль ночной воды, одинокая стою на берегу. Вижу отражение своей мечты, но найти ее на небе не могу". После этого 28-летняя Mia Boyka даже заявила, что хотела бы записать с Кадышевой совместный трек.