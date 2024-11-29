"Сложная судьба": Пьеха столкнулся с последствиями употребления запрещенных препаратов

Стас Пьеха и его мама Илона Броневицкая вместе вышли на сцену Кремлевского дворца в гала-концерте "Главное – семья!". А за кулисами певец откровенно рассказал журналистам о том, как поддерживает себя сегодня.

Стас Пьеха не скрывает, что в молодости увлекался запрещенными препаратами. Это привело к тому, что артист пережил инфаркт и трижды оказывался в реанимации. Но хотя все эти ужасы давно в прошлом и певец сегодня ведет здоровый образ жизни, последствия все равно дают о себе знать.

"Я как любой человек со сложной судьбой, проживший тяжелую молодость, имею некие последствия, – признался музыкант. – Не для кого ведь не секрет, что я употреблял. А потом построил наркологическую клинику. Самому же мне надо периодически себя поддерживать – и витамины я пью, и спортом занимаюсь, и психотерапией раз в неделю. Да и сам я провожу группы для созависимых".

Клиника Пьехи – это рехаб, специализированный медицинский центр, в котором алкозависимые и наркозависимые пациенты могут избавиться от своей болезни. В нем, как говорят, лечатся многие знаменитости.

"Некая психологическая гигиена и физические нагрузки – вот что позволяет мне нормально жить сегодня", – радуется артист.

Ранее его мама Илон Броневцкая призывала всех, кто сталкивается с подобными проблемами, не оставаться в одиночестве, а обязательно искать помощь: "Он был обычным наркоманом и остается им по сей день. Ибо это заболевание, которое не лечится. Он наркоман в огромной-огромной ремиссии".