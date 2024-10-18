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Пугачева эмоционально отреагировала на сидящую в грязи Орбакайте

Пугачева эмоционально отреагировала на сидящую в грязи Орбакайте
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Алла Пугачева прокомментировала поездку своей дочери Кристины Орбакайте в Новую Зеландию. Это вызвало большой интерес у поклонников обеих артисток.

Кристина отправилась в романтическое путешествие со своим мужем, и в социальных сетях она поделилась яркими моментами своего отдыха. Одним из наиболее запоминающихся кадров стал снимок, на котором пара наслаждается природным источником с целебной грязью.

Алла Пугачева, известная своей сдержанностью в социальных сетях, не могла оставить без внимания это событие. Под публикацией дочери она оставила лаконичный комментарий: "Круто!". Этот простой, но искренний отклик стал символом материнской гордости и поддержки. Кристина, в свою очередь, ответила матери смайлом в виде сердечка, что подчеркивает их теплые отношения.

Кристина Орбакайте с мужем. Фото: соцсети

Ранее Кристина Орбакайте высказывала беспокойство за детей, которые уехали из России. Она отметила, что такие изменения в жизни молодежи вызывают у нее тревогу, и это чувство отражает заботу матери о будущем своих детей. Важно отметить, что обе певицы активно делятся своими переживаниями и эмоциями с поклонниками, что делает их близкими и понятными для широкой аудитории.

Кроме того, в новостях также упоминалось о том, как охранникам пришлось сдерживать зрителей на концерте Владимира Преснякова в Новосибирске. Это событие подчеркивает высокий интерес к музыкальным мероприятиям и активное участие поклонников в культурной жизни страны.

Шоу-бизнес в Telegram

18 октября 2024, 11:57
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов
Соцсети✓ Надежный источник

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