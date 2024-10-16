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Российские врачи чудом спасли находившегося на грани певца Витаса

Российские врачи чудом спасли находившегося на грани певца Витаса
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В последнее время певец Витас исчез из публичного пространства. Многие поклонники начали беспокоиться о его состоянии.

Слухи о том, что артист устал от шоу-бизнеса и решил взять паузу, оказались не совсем точными. Как стало известно, причиной его отсутствия стали серьезные проблемы со здоровьем. Продюсер Витаса, Сергей Пудовкин, поделился с журналистами, что в течение двух месяцев певец фактически жил в темноте из-за отслоения сетчатки.

По словам Пудовкина, диагноз был крайне тревожным и требовал немедленного вмешательства. Витас долгое время выступал под яркими софитами, что негативно сказалось на его зрении. "С 16 лет ему светят стробоскопы в глаза. Для некоторых это не вызывает проблем, а для других — становится настоящей бедой", — отметил продюсер. К счастью, врачи смогли найти эффективное лечение, и после нескольких операций Витас вернулся к нормальной жизни.

Процесс восстановления певца был непростым. Важную роль в его реабилитации сыграла китайская медицина. Специальные дыхательные техники и тренировки на свежем воздухе помогли Витасу не только восстановить зрение, но и укрепить здоровье в целом. "Теперь у него 100-процентное зрение, орлиное", — добавил Пудовкин.

Сейчас Витас полностью восстановился и готовится к возвращению на сцену. Продюсер сообщил, что артист планирует гастрольный тур, в рамках которого запланировано 11 концертов. Одним из самых ожидаемых выступлений станет концерт в Пекине на национальной спортивной арене, где смогут собраться до 35 тысяч зрителей.

Помимо медицинских проблем, у Витаса также были юридические трудности, но и они успешно разрешены. Артист готов вновь порадовать своих поклонников и выйти на сцену с новыми силами. Витас с нетерпением ждет встречи с фанатами и готов к новым творческим свершениям.

Шоу-бизнес в Telegram

16 октября 2024, 17:07
Певец Витас. Фото: соцсети
MK.ru✓ Надежный источник

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