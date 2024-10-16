Никите Кологривому – 30: яркие факты о самом скандальном российском актере последних лет

Никита Кологривый стал известен благодаря своей яркой роли в сериале "Слово пацана" и откровенным интервью. Сегодня артисту исполнилось 30 лет, в честь этого события мы решили вспомнить яркие факты о его жизни и карьере.



Мог стать тренером

В детстве Никита занимался боксом и даже достиг уровня кандидата в мастера спорта. После окончания школы он планировал поступить в педагогический университет, чтобы стать тренером. Его отец, ветеран войны в Афганистане, поддерживал эту идею. Однако по совету дедушки Никита записался на театральные курсы, что кардинально изменило его жизненный путь и привело к актерству.

Часто участвовал в уличных драках

Актер знаком с жестокими реалиями улицы не только благодаря своим ролям. В школьные годы он общался с компанией детдомовцев и часто участвовал в «стрелках». Этот опыт, безусловно, помог ему правдоподобно сыграть Кащея в «Слове пацана». Никита признает, что избежать насилия было сложно: "Я рос среди людей, где все шутки связаны с жестокостью. Приходилось как защищаться, так и проявлять агрессию".

Не был прилежным учеником

Никита поступил в Новосибирский театральный институт, но был исключен после первой сессии из-за проблем с поведением и драк. Позже он восстановился, окончил два курса и переехал в Москву, где поступил в ГИТИС к известным педагогам. Он успешно завершил обучение и получил красный диплом.

Увлекался буддизмом

Во время учебы его отец отправил Никиту в Таиланд для изучения буддизма. Там он погрузился в духовное просвещение, медитацию и даже начал заниматься йогой и гвоздестоянием. Этот опыт обогатил его внутренний мир и оказал влияние на его личность.

Сложно было пробиться из-за внешности

На старте карьеры Никита имел пышные кудри и щель между зубами, что не способствовало успеху на кастингах. Его невысокий рост также играл против него. Однако после того как друзья побрили его налысо во время каникул, он вернулся в Москву и получил роль в фильме Кирилла Плетнева «Жги!», что стало поворотным моментом в его карьере.

У него есть ребенок

Во время учебы в московском вузе Никита познакомился с актрисой Александрой Питиримовой. В 2020 году они поженились, а в 2021-м стали родителями. Однако вскоре после этого пара перестала жить вместе из-за плотного графика съемок и гастролей. Официального развода пока не произошло.

Мечтает создать киноконцерн в Сибири

Никита мечтает создать кинобазу в Новосибирске, где местные актеры и режиссеры смогут снимать фильмы разных жанров. Он уже работает над проектом и ищет инвесторов для его реализации. "Хочется помочь тому Никите из прошлого, чтобы у него была возможность участвовать в кастингах и съемках прямо здесь", — делится он своими планами.