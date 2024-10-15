Рецепт ужина для занятых людей: быстро, вкусно и просто

Быстрый ужин для занятых людей может быть вкусным и легким в приготовлении.
Куриное филе в маринаде
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт.
- Соевый соус – 2 ст. ложки
- Мед – 1 ст. ложка
- Лимонный сок – 1 ст. ложка
- Оливковое масло – 1 ст. ложка
- Чеснок – 2 зубчика
- Розмарин – 1 веточка
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление
- Маринад:
- В небольшой миске смешайте соевый соус, мед, лимонный сок, оливковое масло, измельченный чеснок и розмарин. Хорошо перемешайте.
- Куриное филе:
- Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки.
- Поместите курицу в маринад и оставьте на 15-20 минут.
- Обжарка:
- Разогрейте сковороду на среднем огне.
- Выньте курицу из маринада и обжарьте на сковороде до золотистой корочки, примерно по 5 минут с каждой стороны.
- Подача:
- Подавайте курицу горячей, с гарниром по вашему выбору (например, рис, овощи).
Гарнир из риса
- Рис – 1 стакан
- Вода – 2 стакана
- Соль – по вкусу
- Масло сливочное – 1 ст. ложка
- Петрушка – для украшения
Приготовление
- Рис:
- В кастрюле доведите воду до кипения.
- Добавьте промытый рис и посолите по вкусу.
- Варите рис на среднем огне, периодически помешивая, до полного испарения воды, примерно 15-20 минут.
- Завершение:
- Когда рис будет готов, добавьте сливочное масло и перемешайте.
- Разложите рис по тарелкам.
- Украсьте свежей петрушкой.
Этот гарнир дополнит ваше блюдо из курицы и придаст ему завершенный вид. А весь рецепт займет всего 30 минут вашего времени, и вы получите вкусный и быстрый ужин.