Рецепт ужина для занятых людей: быстро, вкусно и просто

Колдун объяснил половое воздержанием желанием сохранить мощную потенцию надолго

Дмитрий Колдун стал гостем дегустации солений и варений, которые под маркой "Цойкины рецепты" выпускает Анита Цой. Корреспонденту "Дни.ру" певец рассказал о своих вкусовых и интимных пристрастиях. Про продукты от Аниты Цой говорят, что это – настоящий кладезь здоровья.