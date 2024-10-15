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Понедельник 14 октября

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Николаю Баскову – 48: рассказываем малоизвестные факты о жизни певца

Николаю Баскову – 48: рассказываем малоизвестные факты о жизни певца
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Николай Басков – одна из самых ярких фигур на российской поп-сцене. Его лирический тенор, запоминающийся и эмоциональный, завоевал сердца миллионов поклонников.

Личная жизнь Николая всегда была предметом обсуждений и слухов. Мало кто знает, что у него есть сын и бывшая жена, с которой он расстался в 2008 году. По слухам, спустя десять лет после разрыва Басков, увидев фотографию своего наследника, не узнал его. Это подчеркивает сложность его личной жизни и загадочность, окружающую его семейные отношения. Собрали малоизвестные факты о певце.

Одежда вне сцены

В повседневной жизни Николай предпочитает комфортные джинсы и простые футболки. На сцене же он поражает зрителей роскошными костюмами, выполненными из бархата и шелка с кружевами. Басков считает, что артист должен радовать глаз зрителей.

Секреты сценического гардероба

В его доме для концертных нарядов выделено несколько шкафов. Певец имеет соглашение с Филиппом Киркоровым: перед выступлениями они созваниваются, чтобы избежать неловких ситуаций, когда оба появляются в одинаковых костюмах.

Музыкальные эксперименты

Николай не боится экспериментировать с музыкой. Его клип «Ибица» вызвал много споров, но собрал миллионы просмотров. В ответ на критику Басков и Киркоров записали шуточное видео «Извинение за Ибицу».

Скандалы в творчестве

В своей биографии Басков имеет множество скандальных моментов. Например, будучи стажером в Большом театре, он записал рэп-композицию с группой "Мурзилки", что вызвало бурные обсуждения.

Юные предпринимательские навыки

В детстве Николай рвал ромашки у бабушки на даче и продавал их по рублю возле электрички, делая жалостливое лицо. Этот опыт стал основой его будущих артистических навыков.

Фарцовка у "Интуриста"

В старших классах Басков занимался фарцовкой возле гостиницы «Интурист». Он знал всех проституток по именам и даже смог продать парфюмерию Александру Абдулову, сделав жалостливое выражение лица.

Необычные истории с Аллегровой

Николай запомнил свое сотрудничество с Ириной Аллегровой особенно ярко. Однажды, зайдя в ее огромный холодильник из любопытства, он случайно застрял там на полчаса, пока гости искали его по всему дому.

Сложные отношения с прессой

Певец неоднократно сталкивался с негативными публикациями о себе. Однако он всегда старался оставаться на позитивной волне и не давать поводов для сплетен.

Стремление к развлечению

Николай считает своей задачей развлекать зрителей и отвлекать их от повседневных забот. Он активно использует различные форматы — от концертов до телевизионных шоу.

Любовь к экспериментам

Басков всегда открыт для нового опыта и не боится рисковать. Его смелые идеи и нестандартные подходы к творчеству делают его одним из самых интересных артистов современности.

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2024, 00:09
Николай Басков. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Chu Baorui / Cfoto / Global Look Press/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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