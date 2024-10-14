Даже если вы никогда не готовили киш – сейчас самое время: простой рецепт вкусного пирога

КИШ
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 1 упаковка
- Филе курицы – 200 г
- Грибы (шампиньоны) – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Молоко – 200 мл
- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло – 20 г
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень (петрушка, укроп) – для подачи
Приготовление
- Подготовка ингредиентов:
- Тесто разморозьте при комнатной температуре.
- Филе курицы отварите до готовности и нарежьте кубиками.
- Грибы нарежьте пластинами.
- Лук нарежьте полукольцами.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Обжарка:
- В сковороде растопите сливочное масло.
- Обжарьте лук до прозрачности.
- Добавьте грибы и готовьте их до тех пор, пока они не выпустят сок и не начнут подрумяниваться.
- Добавьте курицу и готовьте все вместе еще несколько минут.
- Формирование основы:
- Раскатайте слоеное тесто и выложите его в форму для запекания, формируя бортики высотой около 2 см.
- Проколите дно вилкой, чтобы тесто не поднималось.
- Отправьте форму с тестом в холодильник на 30 минут.
- Начинка:
- На тесто выложите остывшую начинку из курицы, грибов и лука.
- Посыпьте сверху тертым сыром.
- Соус:
- В отдельной миске смешайте яйца, молоко, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
- Залейте этой смесью начинку в форме.
- Выпекание:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Выпекайте киш 30-40 минут, пока верх не затвердеет и не приобретет золотистый оттенок.
- Подача:
- Достаньте киш из формы и остудите.
- Разрежьте на порционные куски.
- Украсьте свежей зеленью.
Приятного аппетита!