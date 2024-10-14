Даже если вы никогда не готовили киш – сейчас самое время: простой рецепт вкусного пирога

304

Киш – это открытый пирог французского происхождения, который обычно состоит из хрустящего песочного или слоеного теста, наполненного различными начинками. Начинка может включать в себя мясо, рыбу, морепродукты, овощи, сыр и яйца, часто залитые яично-сливочной смесью. Киш также может быть сладким, с фруктами или кремом в качестве начинки. Он является популярным блюдом во многих странах мира и часто подается как закуска или основное блюдо.

КИШ Ингредиенты Слоеное тесто – 1 упаковка

Филе курицы – 200 г

Грибы (шампиньоны) – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый – 100 г

Молоко – 200 мл

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло – 20 г

Соль, перец – по вкусу

Зелень (петрушка, укроп) – для подачи Приготовление Подготовка ингредиентов: Тесто разморозьте при комнатной температуре.

Филе курицы отварите до готовности и нарежьте кубиками.

Грибы нарежьте пластинами.

Лук нарежьте полукольцами.

Сыр натрите на крупной терке. Обжарка: В сковороде растопите сливочное масло.

Обжарьте лук до прозрачности.

Добавьте грибы и готовьте их до тех пор, пока они не выпустят сок и не начнут подрумяниваться.

Добавьте курицу и готовьте все вместе еще несколько минут. Формирование основы: Раскатайте слоеное тесто и выложите его в форму для запекания, формируя бортики высотой около 2 см.

Проколите дно вилкой, чтобы тесто не поднималось.

Отправьте форму с тестом в холодильник на 30 минут. Начинка: На тесто выложите остывшую начинку из курицы, грибов и лука.

Посыпьте сверху тертым сыром. Соус: В отдельной миске смешайте яйца, молоко, соль и перец. Взбейте до однородной массы.

Залейте этой смесью начинку в форме. Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C.

Выпекайте киш 30-40 минут, пока верх не затвердеет и не приобретет золотистый оттенок. Подача: Достаньте киш из формы и остудите.

Разрежьте на порционные куски.

Украсьте свежей зеленью. Приятного аппетита!