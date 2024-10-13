Испытывающая жуткую тревогу из-за детей Тодоренко обратилась к специалисту

Регина Тодоренко открыто делится своими переживаниями. Она часто признается, что испытывает значительное беспокойство по поводу воспитания сыновей.



Телеведущая считает себя тревожной матерью и осознает, что это может негативно сказываться на ее детях. Она обратилась за помощью к психологу, чтобы разобраться в своих страхах и научиться доверять другим людям, особенно когда речь идет о заботе о детях.

Сейчас Регина и ее супруг Влад Топалов пытаются отдать старшего сына в детский сад уже в третий раз. Это решение дается им нелегко, и Тодоренко признается, что ей сложно делегировать ответственность за ребенка кому-либо другому. "Я просто сидела, как наседка, и следила за каждым движением няни", — сказала она. Эта потребность в контроле, по ее мнению, коренится в ее собственных детских травмах.

Влад Топалов также играет важную роль в этой ситуации. Его переживания из-за разлуки с родителями в детстве оставили глубокий след. Он провел несколько лет в Англии, вдали от семьи, и до сих пор испытывает трудности с дистанцией. Эти переживания отражаются на их семейной динамике и вызывают дополнительное напряжение. Регина отметила: "Все это транслируется на наших детей". Оба родителя осознают, что их страхи могут мешать детям адаптироваться к новым условиям.

Тодоренко надеется, что работа с психологом поможет ей преодолеть гиперопеку и научиться отпускать сыновей. Она хочет создать для них здоровую среду, где они смогут развиваться и учиться независимости. В сентябре Регина делилась, что старший сын Михаил не любит ходить в садик и часто плачет, прося маму забрать его домой. Это может быть связано с тем, что мальчик чувствует тревогу своей матери, что только усиливает его собственные страхи.

Регина и Влад поженились в октябре 2018 года, а спустя год устроили церемонию для близких. У пары уже двое сыновей: Михаил родился в декабре 2018 года, а Мирослав — в июле 2022 года. Несмотря на все трудности, Регина стремится стать лучшей матерью и надеется на поддержку профессионала в этом непростом пути.