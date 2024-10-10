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Четверг 10 октября

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"Какая же сволочь": Снигирь в пух и прах разнесла мужа Собчак

"Какая же сволочь": Снигирь в пух и прах разнесла мужа Собчак
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Актриса Юлия Снигирь назвала Богомолова тираном.

Актриса Юлия Снигирь рассказала, каким на самом деле является Константин Богомолов во время рабочего процесса. Артистка в пух и прах разнесла мужа Ксении Собчак, заявив что он ведет себя как настоящий тиран.

Снигирь участвовала в проекте Богомолова "Кеша должен умереть". Во время съемок между актрисой и режиссером постоянно происходили конфликтные ситуации. Но хуже всего работать с Константином именно в театре, заявила Юлия. Там он еще более строг и нередко доводит артистов до стрессового состояния.

Снигирь вспомнила, как читала очень сложное стихотворение на репетиции постановки "Король Лир", а Богомолов сидел и все время отворачивался.

"Какая же сволочь. Как так можно?" — резюмировала Юлия Снигирь.

Ранее актриса Мария Голубкина заявляла, что Богомолов ведет себя непрофессионально и с ним невозможно сработаться любому актеру. Сама Голубкина не принимала участия в проектах режиссера и сообщила, что ни за что не согласиться сниматься у него, даже если если предложат очень интересную роль.

Напомним, во время работы в Московском театре Олега Табакова Богомолов поставил около десятка спектаклей. С 2019 года руководит столичным Театром на Малой Бронной. К тому же работы режиссера высоко ценят в театральной сфере. Он неоднократно номинировался на премию "Золотая маска" и в 2020 году получил эту престижную театральную премию за спектакль "Братья Карамазовы".

Как кинорежиссер Богомолов известен благодаря телесериалам "Содержанки", "Безопасные связи" и "Хороший человек".

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2024, 03:18
Константин Богомолов. Фото: YouTube / @sobchak
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Андрей Кончаловский. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Юлий Гусман и Леонид Ярмольник. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Юлия Мельникова. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Юлия Высоцкая. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Юлия Снигирь. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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