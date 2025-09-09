Главная Рейтинг сериалов Новости

"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать

"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать
102

На телеканале Dомашний стартует линейка мелодрам "Как долго я тебя искала. Сто историй о любви". Зрителей ждут сериалы о поиске счастья, бесконечном терпении и обволакивающей, словно теплый плед, заботе.

Среди премьер — "Требуется папа для моего сына". Настя вот-вот станет финансовым директором, но в то же время ей надо позаботиться о сыне-абитуриенте, да еще с головой накрывает личная жизнь.

История под названием "Ты снишься мне" — об Ольге, чью счастливую семейную жизнь меняет повторяющийся сон о прекрасном незнакомце.

Еще один сериал, который назвали, как песню опальной ныне Аллы Пугачевой "Позови меня с собой", рассказывает о медсестре Ларисе. Ее жизнь похожа на День Сурка до тех пор, пока она не находит раненого мужчину без документов и не отвозит его в больницу.

В числе новых проектов и сериал "Ведьмина любовь", в котором снялись Елена Коренева, Наталия Аринбасарова, Татьяна Лютаева, Анна Ардова, а также историческая мелодрама "Берега любви" о юной Насте Пахомовой, вернувшейся в родное село после учебы. Эти два сериала снимает режиссер Екатерина Двигубская.

Зрительницам Dомашнего в основном 35–45 лет, и вышеописанные мелодрамы у них популярны. По словам исполнительного продюсера телеканала Ирины Путятиной, секрет кроется в "страдающей главной героине".

— Желание пострадать вшито в нашу русскую идентичность, — считает она. — Для нас нормально — похлестать себя в бане докрасна или искупаться в проруби зимой. Привычка страдать, как считают психологи, закаляет эмоциональный иммунитет и отличает нас от иностранцев, которые существуют в каком-то другом мире. Героини преодолевают трудные жизненные ситуации. Зрительницам нравится за этим процессом наблюдать, в том, что в конце концов случается хэппи-энд, они видят чудо.

Типичной героине сериалов около 43 лет, ее зовут Еленой, Натальей или Ольгой — именами, популярными в конце 80-х.

Фото: пресс-служба

— Между собой мы называем нашу героиню Еленой Александровной, — улыбается Ирина Путятина. — У нее самые земные и понятные профессии. Это воспитатель, педагог в школе, продавец и бухгалтер, и, если я не ошибаюсь, почтальон.

Несмотря на то, что основной зритель — женщины, 20% аудитории телеканала — мужчины. По словам Ирины Путятиной, "есть шутка о том, что, скорее всего, это те мужья, которые боятся отобрать пульт у жен".

9 сентября 2025, 22:43
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

