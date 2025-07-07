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"Химкинские ведьмы": три авантюристки, четыре инфаркта и одна колдунья

"Химкинские ведьмы": три авантюристки, четыре инфаркта и одна колдунья
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Канал СТС снимает комедийный сериал "Химкинские ведьмы". По сюжету, три красотки-авантюристки выдают себя за медиумов, пока не получают от уличной колдуньи (Алена Яковлева) настоящий дар. И теперь Марина (Агата Муцениеце) слышит мысли, Света (Анна Банщикова) видит будущее, а Оля (Валерия Астапова) – мертвых. Способности превращают жизнь девушек в ад, поэтому ведьмы решают найти кого-то, кому можно передать эти "подарки".

"Это развлекательная, аттракционная, комедийная история, – объясняет режиссер Максим Зыков. – Для того, чтобы больше чувствовалась комедийная направленность, сделали отсылки к советскому фильму "Чародеи", сериалам "Уэнсдей", "Зачарованные". Придумали, чтобы слова ведьм обладали такой силой, что сразу материализуются, и возникают комедийные ситуации. Для съемок нам потребовалось 350 коробок с эзотерическим реквизитом, включая, конечно же, карты таро, свечи, кристаллы, амулеты, камни, бубны, том 1815 года и бутафорские книги».

На съемках, хоть и есть каскадеры, почти все трюки актеры делают сами. Им нравится. А еще — преодолевают страхи. У Валерии Астапоаой — арахнофобия. Но в одной сцене ее героиня Оля держит огромного мохнатого паука!

— Я четыре инфаркта пережила. Представьте самого маленького паука. Если я его вижу, все — падаю в обморок. И тут первый съемочный день и достают этого гигантского лохматого паука, он мне машет и говорит, что будет сидеть у меня в руке. Но подружились. Он мне даже понравился: нежный молодой человек. Но я не боюсь только этого паука. С остальными придется пройти все те же стадии принятия, отрицания и гнева, — смеется Валерия.

Фото: пресс-служба

Вообще разнообразных "друзей человека" на площадке много. Есть змеи, лошадь, вороны, жабы, птицы. А маленькую белую собачку принесла Агата Муцениеце.

— Дома Кефирчику одному скучно, — она поглаживает песика по спинке, целует. — Мия (дочка — Прим. ред.) приехала из лагеря, у нее каникулы, и вот мы взяли с собой собаку.

Агата — ведьма, которая слышит мысли. "Я бы не хотела обладать таким даром, — признается актриса. — Это стало бы тяжелой ношей. Но от умения летать или быть невидимкой не отказалась бы".

Несмотря на звездный статус, Агата, проходила, наравне с другими актрисами, сложный кастинг, который шел три месяца. Муцениеце утвердили день в день. Агата впервые на съемках изучила карты таро, колода которых лежит на столе в магическом салоне.

— У меня дома есть таро, но я в них вообще ничего не понимаю, — признается Агата. — Подарили и лежат, как сувенир. А здесь мы часто, когда в кадре перестановка и делать нечего, колоду тасуем. И я такая, как гадалка, говорю кому-то: "Ок, Гугл, вас ждет…. !" Я уже выучила значения карт .Но я в них не верю. Я считаю, что колдовство — не волшебство, а работа с энергией.

Фото: пресс-служба

А Алена Яковлева играет главную и опытную ведьму, которая «подарила» колдовство трем "дочкам.

Алена, сразу согласились на роль?

Слава богу, роль отличается от всего того, что я делала. Хотя мистических героинь, конечно, играла много лет. И Маргариту, и персонажей из произведений Леонида Андреева. Наша профессия вообще магическая. Если ты, особенно в театре, с чем-то таким сталкиваешься, это обязательно происходит в жизни. Так что, нужно немножечко абстрагироваться от роли и понимать, что ты просто играешь. И не считать, что станешь ведьмой. Когда есть что-то интересное и новое, можно в себе поковыряться. Изначально была написана деревенская бабка, полубомжиха, но, исходя из моей индивидуальности, решили, что моя героиня будет другая.

А какие вещи — ваши?

Шляпа. Серебряные серьги под названием "Серебряный душ". Я купила их на Тишинке. Обожаю блошиные рынки. Огромная коллекция украшений оттуда, потому что я в основном играю богатых сумасшедших гламурных теток. Украшения спасают. У меня прямо ящики всех времен — 60-70-90 годов. Бижутерии куча, потому что я — большой ее любитель.

Ходили ли вы к гадалкам, узнавали ли судьбу по картам таро?

Не могу сказать, что я — любитель всего этого, но были сложные периоды, когда мне гадали на картах. Иногда сбывалось, но не люблю знать про будущее. Но все-таки я — человек верующий и считаю, что, когда нелегко, лучше сходить в храм.

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7 июля 2025, 12:16
Фото: пресс-служба
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