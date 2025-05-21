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Среда 21 мая

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ТЕСТ: правда или вымысел о культовых сериалах 90-х?

ТЕСТ: правда или вымысел о культовых сериалах 90-х?
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Погрузимся в мир любимых сериалов, на которых выросло не одно поколение! "Санта-Барбара", "Альф", "Друзья", "Горец" и многие другие стали настоящими символами эпохи. Насколько хорошо вы помните детали их создания и закулисья? Проверьте свои знания, определив, какие из следующих утверждений являются правдой, основанной на фактах из истории этих шоу, а какие – вымыслом.

Для каждого утверждения выберите: (а) Правда или (б) Вымысел.

ВОПРОСЫ

  1. Популярная в России "Санта-Барбара" начала транслироваться с самой первой серии.
    а) Правда
    б) Вымысел

  2. Сценаристы "Санта-Барбары" специально придумывали сюжетные линии, чтобы сохранить в сериале героев, которые не нравились зрителям.
    а) Правда
    б) Вымысел

  3. Смех за кадром в сериале "Альф" был записан живой аудиторией во время съемок.
    а) Правда
    б) Вымысел

  4. Исполнительница роли Кейт в сериале "Альф" забеременела во время съемок, и это событие решили включить в сюжет.
    а) Правда
    б) Вымысел

  5. Актер Роуэн Эткинсон (Мистер Бин) репетировал свою знаменитую мимику перед зеркалом, добиваясь идеального выражения лица.
    а) Правда
    б) Вымысел

  6. В сериале "Мистер Бин" авторы четко объяснили, что персонаж прибыл на Землю из космоса.
    а) Правда
    б) Вымысел

  7. Сериал "Беверли-Хиллз 90210" открыто и без цензуры показывал такие острые проблемы, как наркомания и ранняя беременность.
    а) Правда
    б) Вымысел

  8. Актриса Тори Спеллинг пришла на кастинг "Беверли-Хиллз 90210" под вымышленным именем, чтобы получить роль без помощи отца-продюсера.
    а) Правда
    б) Вымысел

  9. В главной роли в сериале "Горец" авторы изначально хотели видеть актера из одноименного фильма Кристофера Ламберта.
    а) Правда
    б) Вымысел

  10. Катана главного героя Дункана Маклауда в сериале "Горец" была настолько прочной, что почти никогда не ломалась во время съемок.
    а) Правда
    б) Вымысел

  11. Критики высоко оценили "Элен и ребята" за реалистичное изображение жизни французской молодежи с ее проблемами и трудностями.
    а) Правда
    б) Вымысел

  12. Один из актеров, сыгравших главную роль в "Элен и ребята", изначально работал в технической части съемочной группы.
    а) Правда
    б) Вымысел

  13. На роль агента Скалли в "Секретных материалах" изначально рассматривалась кандидатура Памелы Андерсон.
    а) Правда
    б) Вымысел

  14. Идея одного из самых страшных эпизодов "Секретных материалов" под названием "Дом" была вдохновлена рассказом Чарли Чаплина.
    а) Правда
    б) Вымысел

  15. Среди рабочих названий сериала "Друзья" было "Кафе "Бессонница".
    а) Правда
    б) Вымысел

  16. Реальная беременность актрисы Кортни Кокс (Моника) в сериале "Друзья" была обыграна в сюжете и показана на экране.
    а) Правда
    б) Вымысел

  17. Для съемок в "Зачарованных" изначально использовали настоящую средневековую Книгу Таинств из библиотеки.
    а) Правда
    б) Вымысел

  18. Актриса Алисса Милано (Фиби) легко снималась в эпизодах, где ее героиня превращалась в русалку, так как у нее нет страха воды.
    а) Правда
    б) Вымысел

  19. Наталья Орейро (Милагрос) принимала активное участие в написании сценария "Дикого ангела" и настояла на том, чтобы ее героиня была сиротой.
    а) Правда
    б) Вымысленно

  20. Актриса, игравшая служанку Марту в "Диком ангеле", в реальной жизни была близкой подругой Натальи Орейро.
    а) Правда
    б) Вымысел

ОТВЕТЫ

  1. б) Вымысел. В России трансляцию “Санта-Барбары” начали с 217-й серии.
  2. б) Вымысел. Наоборот, сценаристы выводили героев, которые не нравились, часто “убирая” их с помощью убийц или стихийных бедствий.
  3. б) Вымысел. Смех был записан на пленку и добавлен при монтаже из-за технических трудностей и необходимости скрывать управление куклой.
  4. а) Правда. Когда актриса Энн Шедин забеременела, ее положение оставили в сюжете и позже ввели в проект младенца.
  5. б) Вымысел. Фирменная мимика Эткинсона была экспромтом, он никогда не репетировал свои эмоции перед зеркалом.
  6. б) Вымысел. Несмотря на сцену появления Мистера Бина из космоса, авторы так и не дали точного ответа на вопрос о его происхождении.
  7. б) Вымысел. Многие из этих аспектов подвергались цензуре, их либо вырезали, либо не показывали эпизоды полностью.
  8. а) Правда. Она пришла на пробы под вымышленным именем Ториа Митчелл.
  9. а) Правда. Создатели хотели видеть Кристофера Ламберта в роли Коннора Маклауда, но он запросил слишком большой гонорар.
  10. б) Вымысел. Катана была из непрочного алюминия и ломалась по несколько раз за бой, поэтому их заранее заказали сотню.
  11. б) Вымысел. Критики, наоборот, ругали сериал за “картонных” персонажей, скучные диалоги и нежизненное отсутствие проблем, таких как вредные привычки или драки.
  12. а) Правда. Патрик Пьюдеба (Николя) пришел в сериал отвечать за техническую часть, а Филипп Вассёр (Жозе) — дизайнером. Оба получили главные роли.
  13. а) Правда. На место Джиллиан Андерсон хотели позвать Памелу Андерсон, но Крис Картер был против.
  14. а) Правда. Жуткий эпизод был вдохновлен историей Чарли Чаплина о том, как он узнал, что у знакомых под кроватью живет сын.
  15. а) Правда. Среди вариантов названия были “Кафе «Бессонница»”, “Шестеро за одного” и “Друзья, как мы”.
  16. б) Вымысел. Моника по сюжету не могла иметь детей, поэтому Кортни Кокс на последних сроках беременности скрывала живот под свободной одеждой.
  17. а) Правда. Сначала использовали настоящее средневековое издание из библиотеки, но затем заменили на бутафорское из-за странных происшествий, после чего снова вернули настоящее.
  18. б) Вымысел. У Алиссы Милано есть страх воды, и она забыла прописать в контракте пункт об отсутствии таких сцен, поэтому ей было тяжело играть русалку.
  19. а) Правда. Наталья Орейро активно участвовала в работе над образом Милагрос и настояла на ее сиротском происхождении.
  20. а) Правда. В жизни актрисы Валерия Лорка (Марта) и Наталья Орейро являются близкими подругами.

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21 мая 2025, 16:51
Фото: кадр из сериала "Санта-Барбара"
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Тест: эти фильмы были сняты в СССР или в Голливуде?

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