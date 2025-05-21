ТЕСТ: правда или вымысел о культовых сериалах 90-х?

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Популярная в России "Санта-Барбара" начала транслироваться с самой первой серии.

а) Правда

б) Вымысел

Сценаристы "Санта-Барбары" специально придумывали сюжетные линии, чтобы сохранить в сериале героев, которые не нравились зрителям.

а) Правда

б) Вымысел

Смех за кадром в сериале "Альф" был записан живой аудиторией во время съемок.

а) Правда

б) Вымысел

Исполнительница роли Кейт в сериале "Альф" забеременела во время съемок, и это событие решили включить в сюжет.

а) Правда

б) Вымысел

Актер Роуэн Эткинсон (Мистер Бин) репетировал свою знаменитую мимику перед зеркалом, добиваясь идеального выражения лица.

а) Правда

б) Вымысел

В сериале "Мистер Бин" авторы четко объяснили, что персонаж прибыл на Землю из космоса.

а) Правда

б) Вымысел

Сериал "Беверли-Хиллз 90210" открыто и без цензуры показывал такие острые проблемы, как наркомания и ранняя беременность.

а) Правда

б) Вымысел

Актриса Тори Спеллинг пришла на кастинг "Беверли-Хиллз 90210" под вымышленным именем, чтобы получить роль без помощи отца-продюсера.

а) Правда

б) Вымысел

В главной роли в сериале "Горец" авторы изначально хотели видеть актера из одноименного фильма Кристофера Ламберта.

а) Правда

б) Вымысел

Катана главного героя Дункана Маклауда в сериале "Горец" была настолько прочной, что почти никогда не ломалась во время съемок.

а) Правда

б) Вымысел

Критики высоко оценили "Элен и ребята" за реалистичное изображение жизни французской молодежи с ее проблемами и трудностями.

а) Правда

б) Вымысел

Один из актеров, сыгравших главную роль в "Элен и ребята", изначально работал в технической части съемочной группы.

а) Правда

б) Вымысел

На роль агента Скалли в "Секретных материалах" изначально рассматривалась кандидатура Памелы Андерсон.

а) Правда

б) Вымысел

Идея одного из самых страшных эпизодов "Секретных материалов" под названием "Дом" была вдохновлена рассказом Чарли Чаплина.

а) Правда

б) Вымысел

Среди рабочих названий сериала "Друзья" было "Кафе "Бессонница".

а) Правда

б) Вымысел

Реальная беременность актрисы Кортни Кокс (Моника) в сериале "Друзья" была обыграна в сюжете и показана на экране.

а) Правда

б) Вымысел

Для съемок в "Зачарованных" изначально использовали настоящую средневековую Книгу Таинств из библиотеки.

а) Правда

б) Вымысел

Актриса Алисса Милано (Фиби) легко снималась в эпизодах, где ее героиня превращалась в русалку, так как у нее нет страха воды.

а) Правда

б) Вымысел

Наталья Орейро (Милагрос) принимала активное участие в написании сценария "Дикого ангела" и настояла на том, чтобы ее героиня была сиротой.

а) Правда

б) Вымысленно