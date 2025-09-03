Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Среда 3 сентября

20:06Новая Плисецкая: актриса Захарова показала невероятно красивую и талантливую дочь 18:45Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября 16:41Что такое кастомные украшения и почему они в моде 16:14Как понять по запаху, что в доме пора менять шторы – самые явные признаки 15:34В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран 14:37Какой шариковый дезодорант-антиперспирант лучший на рынке? Выбираем вместе с Клео.ру 14:32Что расскажет размер шеи о здоровье? 14:21Футбол потерял легенду: ушел из жизни выдающийся нападающий 13:48Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака 12:53Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей 12:31Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича 12:29Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки" 11:29Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет 11:18Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие 10:51Спасаем белоснежные вещи из гардероба от желтых пятен – об этих секретах молчат профессионалы 10:13Ушел из жизни кинорежиссер, соавтор культового сериала о больнице 10:08Почему после Ильина дня купаться нельзя: вся правда за народным суеверием 06:53Омар Хайям призвал ценить это больше, чем деньги – слова мудреца откроют вам глаза 06:43Утрата, что потрясла мир искусства: легенда Третьяковки ушла навсегда 03:24Что нужно делать 3 сентября в Фадеев день, привлечь удачу и благополучие – народные приметы 00:17Не стало культовой советской артистки – уход звезды оставил глубокую рану на сердцах людей 17:16Утепляем балкон перед холодным сезоном – порядок действий и рекомендации по выбору материалов 15:20Не стало актера из "Крепкого орешка 3": трагическая утрата для мира кино 15:195 эффективных шагов для подготовки дачного участка к зиме – готовимся к сезону заранее 14:29В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие 13:03 Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы 13:03Как быстро избавиться от насекомых в крупах дома – простой и универсальный способ 12:47Иммунная система подсказывает риск психических нарушений у детей: что выяснили ученые 12:46Стресс разрушает сердце изнутри: ученые раскрыли скрытый механизм 11:53Тест: Угадайте, что скрыто за кадром в фильме "Москва слезам не верит" 11:36Ушел из жизни артист, занимавший первые места в мировых хит-парадах – огромная утрата для музыки 11:18Новая глава Смолова: Кубок России, Broke Boys и погоня за рекордом 10:07Молния якобы уничтожила целую футбольную команду: новая версия загадочной истории 10:06Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе 09:12Ушел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики 06:49Омар Хайям объяснил, каким должно быть мужское сердце – повод задуматься 03:26Что нельзя делать 2 сентября в Самойлов день – история, приметы и традиции 00:14Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей 21:15NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров" 17:45Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али 15:56Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов 15:135 токсичных мыслей, которые мешают построить отношения и оставляют в одиночестве 14:485 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать 13:36Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста 13:23Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости 13:14Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний 13:08Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году? 12:53Доходы россиян растут: к 2026 году 9% граждан будут зарабатывать от 250 тысяч рублей 12:18Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов 12:01Читатели Клео.ру выбрали лучшие солнцезащитные средства – каким брендам можно доверять?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября
150

Первый месяц осени будет дарить нам тепло и позитивные эмоции. В том числе, за счет интересных событий. Выбирайте на любой вкус из подборки "Дни.ру".

МЮЗИКЛ

"Вальс-бостон"

История о роковой случайности, о любви, пронесенной через годы испытаний, и о прошлом, которое нельзя стереть, но можно переосмыслить .В основе мюзикла — хиты Александра Розенбаума. А режиссером и автором сценария стал Михаил Миронов — создатель спектакля "Ничего не бойся, я с тобой", получившего две национальных премии "Событие года".

С 7 сентября, Театр Эстрады.

КОНЦЕРТ

"Посвящение Москве"

Концерт в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" станет частью масштабного проекта "Путь Чайковского", который проводится Русским концертным агентством при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Лауреаты первых премий конкурса имени П.И. Чайковского — певица Альбина Шагимуратова, пианист Борис Березовский, скрипач Николай Саченко и виолончелист Александр Рамм — выйдут на главную сцену Большого амфитеатра вместе с симфоническим оркестром "Новая Росси" под руководством маэстро Юрия Башмета. А Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и Василий Бочкарев прочутт стихи и отрывки из прозы, посвященные Москве.

13 сентября, парк "Зарядье".

Фото: пресс-служба

Борис Чайковский – 100!

Московский государственный симфонический оркестр открывает 83-й сезон праздничным концертом, посвященным 100-летию со дня рождения ккомпозитора, пианиста и педагога Бориса Чайковского. В программ сочинения разных лет – поэма "Подросток", кантата для сопрано, клавесина и струнного оркестра "Знаки зодиак", сюита из музыки к радиопостановке "После бала".Художественный руководитель и дирижер – Иван Никифорчин.

10 сентября, концертный зал им. Чайковского.

Фото: пресс-служба / Ксения Острикова

ФЕСТИВЛЬ

Drift Expo

Этот уикенд обещает стать праздником для всех любителей скорости, драйва и автомобильной культуры. Главным событием станет зрелищное дрифт-шоу и скользящий боком боевой раллийный КАМАЗ—Курто! Это шоу подарит зрителям возможность увидеть легендарный грузовик в экстремальных условиях дрифта. Особое место в программе занимает встреча с Аркадием Цареградцевым — известным российским автогонщиком,организатором и судьей.

13-14 сентября, автодром Moscow Raceway.

Фото: пресс-служба / Андрей Шаронов

ПРОЕКТ

"Наука для всех"

Этот проект объединяет популярных блогеров, артистов и ведущих ученых, чтобы показать: наука — это не только серьезно, но и интересно, красиво и даже смешно. Его ведущими стала блогер, певец, артист Роман Каграманов и Андрей Воронин, кандидат физико-математических наук, проректор по образованию Университета науки и технологий МИСИС. Фишка шоу — "рычаг непонимания", когда блогер может в любой момент остановить рассказ эксперта и задать уточняющий вопрос. Темы сезона — от солнечной энергетики и ультразвука в медицине до Арктических льдов и эндоваскулярной хирургии.

С 4 сентября, RuTube Originals.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Ромео и Джульетта. Любовь вне времени"

Известная история о вечной любви обретет новое прочтение благодаря переносу действия в Россию 90-х. Те же запреты, та же безумная любовь, но в мире, где вместо балконных признаний тайные послания передают CD-диском с любимой песней. Режиссерами постановки выступили ведущие хореографы проекта "Танцы на ТНТ" Гарик Рудник и Алексей Карпенко.

С 26 сентября, "Особняк Дашков 5".

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

3 сентября 2025, 18:45
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа
Лето подходит к концу. Но его последняя неделя будет наполнена интересными событиями – выставками, фестивалями, концертами. Не пропустите самое интересное! ВЫСТАВКА"Симпоэзис"Открытие выставки было приуроченное ко дню рождения Кати IOWA – певица выступила здесь куратором и идейным вдохновителем.

Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 9 августа

Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 9 августа
Остался последний месяц лета. И провести его надо интересно, познавательно, с пользой. Подборка самых интересных событий от "Дни.ру" позволит выбрать мероприятие на любой вкус! КОНЦЕРТ"Рассказы Шукшина"Известный актер театра и кино, народный артист России Виктор Сухоруков представит рассказы Василия Шукшина в музыкальном сопровождении.

Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа
Впереди еще целый месяц лета, тепла, счастья. Проведите его с пользой и интересно. А помогут вам это событий из Афиши "Дни.ру". СЕРИАЛ"Три сестры"Три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву.

Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением!

Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением!
Пора путешествий всегда дарит незабываемые эмоции. Смена обстановки, новые знакомства и приятные впечатления помогают "перезагрузится" достаточно быстро. Но, порой, все идет не так как хочется, если возникают проблемы с пищеварением. Гастроэнтеролог Вероника Корнилова знает, как решить проблему. Почему возникают проблемы?В большинстве случаев ухудшения самочувствия появляются спазмы в животе, полуоформленный или жидкий стул, общая слабость, недомогание и другое.

Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами

Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами
Имя яркого литературного героя часто становится нарицательным – вспомним хотя бы Печорина и Шерлока Холмса. Сложные, противоречивые, многогранные, смелые и загадочные персонажи – именно они заставляют нас увлеченно читать романы. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять таких произведений – с главными героями, которые вызывают эмоции. «Бес лести предан», Элиот ЛилитНеобычный фэнтези-роман, главный герой которого — реальная историческая фигура, чей образ автор оригинально интерпретировал и наделил сверхспособностями.

Выбор читателей

02/09ВтрВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие 02/09ВтрУшел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики 02/09ВтрНе стало актера из "Крепкого орешка 3": трагическая утрата для мира кино 02/09Втр Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы 02/09ВтрКак быстро избавиться от насекомых в крупах дома – простой и универсальный способ 03/09СрдЧто нужно делать 3 сентября в Фадеев день, привлечь удачу и благополучие – народные приметы