Красота под аплодисменты: 12 лучших бьюти-премий СНГ

Красота под аплодисменты: 12 лучших бьюти-премий СНГ
88

Индустрия красоты в странах СНГ сегодня – одна из самых динамичных отраслей, где медицина, технологии и мода соединяются в единую экосистему. В этой системе премии играют роль "знаков качества" – они подтверждают профессиональный уровень специалистов и брендов, влияют на выбор клиентов и задают отраслевые стандарты.

Победа в такой премии означает не только красивую статуэтку, но и признание коллег, доверие клиентов и внимание прессы. Мы собрали 12 самых престижных бьюти-премий СНГ, среди которых есть легенды, новые звезды и проекты, формирующие будущее индустрии.

1. The Medical Stars & Beauty Awards

Премия проходит с 2019 года на топовых площадках страны. Она стала мостом между медициной и индустрией красоты. Именно здесь формируются стандарты, по которым оценивают специалистов.

Пожалуй, это самая особенная и престижная премия нашего списка. Организаторы сделали акцент на том, что бьюти-услуги невозможны без профессионализма врачей и заботы о безопасности клиентов. Поэтому и в жюри позвали наиболее влиятельных персон из этих областей. Среди судей премии: Карина Мартиросян (издатель, главный редактор THEMEDICALNEWS.RU), Карина Назарова (Председатель Комитета общественной палаты стран ЕАЭС по здравоохранению и охране общественного здоровья), Наталья Толстая (современный практикующий психолог) и многие другие эксперты. Победа здесь означает признание не только в бьюти-сообществе, но и в медицинской среде.

Почему это важно: сочетание медицины и эстетики — главный тренд будущего. Победа здесь становится знаком профессиональной зрелости и качества мирового уровня.

2. InterCHARM & HELLO! Beauty Awards

В рамках крупнейшей beauty-выставки InterCHARM совместно с журналом HELLO! проводится премия, которая сочетает профессиональную экспертизу и светский блеск.

Премия проходит с 2023 года в "Крокус Экспо". Здесь награждают бренды в категориях "инновации", "натуральная косметика", "уход за лицом", "гаджеты для красоты" и многих других. Премия сочетает профессиональную экспертизу и мощный медийный охват. Среди лауреатов 2024 года — Shiseido (в лице топ-менеджера Хелен Исаакян), бренды "Золотое яблоко", РИВ ГОШ, CLARINS. На церемониях присутствуют известные стилисты и медийные личности, включая Владислава Лисовца и Яну Рудковскую.

Почему это важно: InterCHARM — крупнейшая выставка индустрии, а журнал HELLO! добавляет эффект гламура. Победа обеспечивает бренду не только признание экспертов, но и широкую узнаваемость на рынке.

3. Beauty Awards (Россия / СНГ)

Сбалансированная премия, где одинаково ценят бренды, мастеров и продукты. В отличие от узкоспециализированных конкурсов, здесь широкий спектр номинаций и высокая вовлеченность потребителей.

Крупнейшая онлайн-премия региона. Организаторы заявляют о 30 членах жюри, 100+ медиа-партнерах и невероятном охвате — около 35 млн человек. Особенность в том, что здесь активно участвует потребитель: голосование открытое, что придает премии статус «народной». В разные годы победителями становились известные производители косметики, клиники эстетической медицины и блогеры-инфлюенсеры. Награда воспринимается как индикатор лояльности аудитории и одновременно как отраслевое признание.

Почему это важно: Beauty Awards часто называют «народной премией» — ее результаты реально отражают то, что выбирают покупатели.

4. "Моя косметика"

Эта премия сосредоточена на российских брендах и их продуктах. Главный акцент делается на составе, натуральности и качестве. Для многих производителей именно эта награда стала первой ступенью к широкой известности.

Премия впервые была вручена в 2013 году. Она проводится Российской парфюмерно-косметической Ассоциацией совместно с одной из крупнейших отраслевых выставок в Восточной Европе InterCHARM. Среди лауреатов последних лет, например, бренд Botavikos. Победа в "Моей косметике" часто становится для локальных производителей возможностью выйти на федеральный рынок и посотрудничать с сетевым ритейлом.

Почему это важно: премия помогает развивать национальную индустрию и поддерживает локальные бренды.

5. Хрустальный Лотос (Crystal Beauty Awards)

Одна из самых влиятельных и узнаваемых премий в СНГ. Каждый год в Москве проходит не только церемония награждения, но и масштабная конференция с мастер-классами, лекциями и интенсивами.

Эта профессиональная премия в сфере эстетической медицины, проводится в Москве с 2013 года. В разные годы церемония проходила на крупных площадках столицы: ICON Hall, Golden Palace, Lotte Hotel Moscow. Формат объединяет награждение и образовательную программу CRYSTAL BEAUTY CONF (дневные интенсивы, лекции, мастер-классы). Среди медийных гостей премии в разные годы — Ирена Понарошку, Дмитрий Дибров, Гоар Аветисян, Анастасия Решетова.

Почему это важно: для брендов победа в "Лотосе" означает укрепление имиджа и доверия, для врачей — признание коллег, для клиентов — гарантию качества и безопасности.

6. Prof Beauty Star

Главный фокус премия делает на мастеров салонного бизнеса и косметологов. В жюри — только эксперты индустрии.

Премия довольно молодая, проводится с этого года в «Крокус Экспо». Организована она в рамках InterCHARM Professional. Событие ориентировано на мастеров салонного бизнеса и косметологов. Здесь отмечают инновации, новые технологии и выдающийся сервис. Примечательно, что ее участником может стать любой из экспонентов выставки InterCHARM Professional.

Почему это важно: Prof Beauty Star дает специалистам возможность заявить о себе и привлечь новых клиентов.

7. ELBRUS BEAUTY AWARDS

Премия, проходящая на Кавказе, посвящена ногтевому сервису и подологии.

Несмотря на региональный масштаб, она имеет международный статус и активно привлекает специалистов из разных стран СНГ.

Среди гостей и участников последних лет — чемпионки мира по nail-дизайну и известные инструкторы школ подологии.

Почему это важно: премия стала примером того, как даже нишевые события могут быть центром притяжения для профессионалов.

8. BeautyDayAwards

Конкурс и образовательная программа для мастеров нейл-сервиса.

Здесь награждают лучших специалистов, а параллельно проводится обучение. Победители прошлых лет — мастера из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России, получившие контракты с дистрибьюторами и приглашения работать на крупных beauty-событиях.

Почему это важно: BeautyDayAwards – это не только престижный конкурс, но и школа для будущих звезд индустрии.

9. Best for Beauty

Это уникальная премия, которую по праву относят к числу самых амбициозных. Впервые состоялась в 2023 году и сразу заявила о себе как о премии будущего.

Best for Beauty стала площадкой, где fresh-бренды встречаются с индустриальными лидерами. Среди участников — новые российские косметические бренды, а также признанные международные игроки. Проект сразу получил широкий резонанс благодаря участию молодых инфлюенсеров и digital-брендов. Имена победителей говорят сами за себя: NATURA SIBERICA, REDMOND, BORK и мн. др.

Почему это важно: премия отражает новые ценности поколения Z и миллениалов: заботу о природе, стремление к инновациям и желание быть частью мирового бьюти-сообщества.

10. Russian Beauty Award

Всероссийская премия, которая на протяжении многих лет определяет лидеров индустрии красоты.

Здесь награждаются салоны, бренды и мастера, а масштаб премии охватывает всю страну. Отличаясь разнообразием номинаций и широкой географией участников, Russian Beauty Award стала знаковым событием для профессионального сообщества. В премии представлены номинации, такие как «Лучший салон красоты», «Лучший салон красоты класса PREMIUM», «Лучший SPA-центр» и др.

Почему это важно: победа в этой премии укрепляет статус на федеральном уровне, открывает новые возможности для продвижения и подтверждает высокий уровень качества и доверия клиентов.

11. TOP-100 Beauty Russia

Это первая в России премия салонов красоты. Представляет собой престижный рейтинг, который ежегодно определяет лучшие проекты.

Премия является частью отраслевой конференции SalonWeek и с 2024 года вручается в Москве. Отбор лучших салонов проходит в несколько этапов: формирование экспертного совета, прием заявок, определение финалистов и финальная церемония. В состав экспертного совета входят заметные фигуры индустрии, среди них Игорь Стоянов (основатель сети Persona), Ирина Михина (Beauty Education), Марина Белкина (сеть "Sахар"). Итогом становится ежегодный рейтинг ста лучших салонов России.

Почему это важно: для клиентов этот список служит ориентиром качества, а для бизнеса — возможностью закрепить свой статус на национальном уровне, а также познакомиться с лидерами индустрии.

12. Top Beauty Masters

Международная премия, ориентированная на специалистов индустрии красоты и здоровья.

Премия публично проводится с 2023 года. Тогда церемония состоялась в Доме Торжеств "Государь" в Москве, где лауреатам вручали сертификаты и подарки, а вечер сопровождался шоу-программой. Ведущими выступили Дмитрий Дюжев, Юлиана Славер и Федор Федотов. Организовала премию заслуженный Мастер Перманентного макияжа из Краснодара Альбина Косячева.

Почему это важно: для мастеров — это шанс выйти за пределы локального рынка и заявить о себе на международной арене.

Бьюти-премии — это не просто награды. Это инструмент формирования рынка, знак доверия для клиентов и путеводитель по лучшим брендам и специалистам. Вместе эти премии формируют лицо современной индустрии СНГ, делая ее конкурентоспособной на мировом уровне.

Шоу-бизнес в Telegram

26 сентября 2025, 10:39
Дни.ру✓ Надежный источник

