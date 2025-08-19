Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 19 августа

10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей 09:18Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю 09:03Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь 08:48Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки 08:45Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров" 08:35Как защитить себя от негатива и обернуть его в свою пользу? 08:12Внезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 06:21Омар Хайям научил нас "стирать" дурные мысли – вспомните этот прием, если в вас проснется зависть 03:46Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью 00:24Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа 21:35Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение 20:59Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день 19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый 18:31Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи 17:09Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют 16:36Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика 15:20Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно 13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину 09:34Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу 09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения 08:44Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи 08:42Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 08:40Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов? 08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа
82

Лето подходит к концу. Но его последняя неделя будет наполнена интересными событиями – выставками, фестивалями, концертами. Не пропустите самое интересное!

ВЫСТАВКА

"Симпоэзис"

Открытие выставки было приуроченное ко дню рождения Кати IOWA – певица выступила здесь куратором и идейным вдохновителем. Получилось стильно, креативно, даже дерзко. Здесь собраны не только картины с философским подтекстом, но и необычные платья, и многозначительные инсталляции. Это огромный фантазийный мир, который влечет, удивляет, восхищает. Кати IOWA – одна из самых ярких и необычных артисток российской и белорусской эстрады, и выставка у нее получилась такая же. Путешествие по лабиринтам души и сознания будет интересным!

До 7 сентября, галерея "ЗДЕСЬ" на Таганке.

Фото: пресс-служба

"Мое дело – играть!"

Название экспозиции, которую Музей МХАТ приурочил к юбилею великого актера, художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова продиктовано самой жизнью: ведь какие бы дела не вершил Олег Павлович Табаков в течение дня, как бы ни занимали его организационные, педагогические и многие другие вопросы, все отходило в сторону, едва наступал час, когда он должен был выходить на сцену. Его дело было – играть, и ничто не могло сравниться с той радостью, что приносило ему лицедейство. Выставка рассказывает о главном деле жизни Олега Табакова с самых разных сторон – через фотографии и личные вещи.

До 19 ноября, Дом-музей К. С. Станиславского.

Фото: пресс-служба / Екатерина Цветкова

ФЕСТИВАЛЬ

SandlerFest

Международный фестиваль прогрессивной музыки развернется на шести площадках. Пять из них – "Рок-панорама", "Орион", "Акустика", "New Generation" и зона мастер-классов – будут открыты для свободного посещения всех желающих, приглашая поклонников музыки окунуться в атмосферу творчества и вдохновения. По словам идейного вдохновителя и основателя фестиваля Игоря Сандлера, за два дня можно будет услышать прогрессивную музыку во всех ее проявлениях и направлениях: от джаза, арт-рока, симфо– и блюзовых композиций до хард-рока, классического рока, фьюжн, глэм– и гранж-стилей. Не обойдется и без готики, фанка, регги, инди, кантри, фолк, этно, прогрессив, психоделики и металла.

30 -31 августа, ВДНХ.

Фото: пресс-служба

"Горький +"

В Парке Горького и на столичных театральных площадках запланировано более 75 событий, в том числе 15 премьер фестиваля. Темой московской программы станет диалог писателя с эпохой и ее яркими героями – Львом Толстым, Антоном Чеховым, Фридрихом Ницше, Всеволодом Мейерхольдом, Федором Шаляпиным, Владимиром Маяковским, Сергеем Рахманиновым и другими. Арт-директор фестиваля искусств – народный артист России Евгений Миронов.

28-31 августа.

Фото: пресс-служба

ДЕТЯМ

"Мечты, меняющие мир"

Научно доказано, что именно с мечты начинается путь к результату. Но мечтать нужно правильно. А как? Именно этому учит Театр Андрея Фартушного. Проводниками созданный им в мир мечты стали биографии всемирно известных личности: Дмитрий Менделеев и Дэвид Копперфильд, Майя Плисецкая и Фэн Янг, Альберт Эйнштейн и Никола Тесла… Каждый из них изменил мир по-своему! Неоновые пузыри и магические иллюзии, химические опыты и световые и звуковые эффекты вместе с увлекательной драматургической основой ненавязчиво помогают осознать, что успех на 80% определяют усилия и только на 20% - изначальный талант.

30, 31 августа, "Театр в Хамовниках" (в здании КЗ "Юность").

Фото: пресс-служба

ЦИРК

"Музыка Победы"

Эквилибристы, дрессировщики морских котиков, собачек и голубей, групповой вольтиж, воздушный дуэт на корд-де-парели, жонглеры, гимнасты на ремнях, акробаты на турнике исполнят свои номера под знаменитые песни военных лет. Автор проекта – Максим Юрьевич Никулин.

27 августа, Цирк Никулина на Цветном бульваре.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Романтика романса"

В 2025 году "Романтике романса" исполняется 25 лет. В эфир уже вышли сотни выпусков, объединивших разные музыкальные жанры. Юбилей проект отметит большим концертом, в котором примут участие известные исполнители. На сцене – Леонид Серебренников, Александр Журбин, Этери Бериашвили, Иван Ожогин, Елена Максимова, Сергей Волчков, Нина Шацкая, театр "Геликон-опера". Аккомпанировать будет Центральный концертный оркестр МВД России под управлением Феликса Арановского.

20-21 сентября, КЦ "Москвич".

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

19 августа 2025, 10:07
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Наталья Тенякова перед смертью прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью

Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова
Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова
Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова
Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова

По теме

Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек

Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 9 августа

Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 9 августа
Остался последний месяц лета. И провести его надо интересно, познавательно, с пользой. Подборка самых интересных событий от "Дни.ру" позволит выбрать мероприятие на любой вкус! КОНЦЕРТ"Рассказы Шукшина"Известный актер театра и кино, народный артист России Виктор Сухоруков представит рассказы Василия Шукшина в музыкальном сопровождении.

Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа
Впереди еще целый месяц лета, тепла, счастья. Проведите его с пользой и интересно. А помогут вам это событий из Афиши "Дни.ру". СЕРИАЛ"Три сестры"Три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву.

Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением!

Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением!
Пора путешествий всегда дарит незабываемые эмоции. Смена обстановки, новые знакомства и приятные впечатления помогают "перезагрузится" достаточно быстро. Но, порой, все идет не так как хочется, если возникают проблемы с пищеварением. Гастроэнтеролог Вероника Корнилова знает, как решить проблему. Почему возникают проблемы?В большинстве случаев ухудшения самочувствия появляются спазмы в животе, полуоформленный или жидкий стул, общая слабость, недомогание и другое.

Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами

Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами
Имя яркого литературного героя часто становится нарицательным – вспомним хотя бы Печорина и Шерлока Холмса. Сложные, противоречивые, многогранные, смелые и загадочные персонажи – именно они заставляют нас увлеченно читать романы. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять таких произведений – с главными героями, которые вызывают эмоции. «Бес лести предан», Элиот ЛилитНеобычный фэнтези-роман, главный герой которого — реальная историческая фигура, чей образ автор оригинально интерпретировал и наделил сверхспособностями.

Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей

Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей
Собрали для вас в одном месте самые интересные книги этого лета: азиатские и скандинавские детективы, научную фантастику и другие новинки. Выбирайте то, что подходит именно вам! Макс Максимов – Черная ВселеннаяКогда группа астронавтов НАСА высаживается на загадочной планете, поверхность которой изобилует зеркалами, связь с ними обрывается.

Выбор читателей

17/08Вск"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 18/08ПндСкорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 18/08ПндУшел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 18/08ПндУшла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 18/08ПндИсключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности