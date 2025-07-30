Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 9 августа

Остался последний месяц лета. И провести его надо интересно, познавательно, с пользой. Подборка самых интересных событий от "Дни.ру" позволит выбрать мероприятие на любой вкус!

КОНЦЕРТ

"Рассказы Шукшина"

Известный актер театра и кино, народный артист России Виктор Сухоруков представит рассказы Василия Шукшина в музыкальном сопровождении. "Степкина любовь", "Сапожки", "Срезал", "Миль пардон, мадам" и другие знаменитые произведения писателя прозвучат под музыкальный аккомпанемент Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова. Более 70 музыкантов оркестра на более чем 100 инструментах исполнят мелодии, навеянные фольклорным наследием и историями Шукшина.

8 августа, Зеленый театр ВДНХ.

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

До конца августа вас ждет классика нон-стоп в самом центре столицы. В репертуаре 15 балетов в исполнении четырех танцевальных коллективов – от чистой классики Чайковского до авангарда Прокофьева, от романтичности Адана до яркости Минкуса. "Гурманам" представится возможность сравнить разные редакции и прочтения знаменитых балетов, широкая публика сможет насладиться красотой и воздушностью танцовщиков, игрой живого оркестра, роскошными декорациями и костюмами.

До 28 августа, РАМТ.

КИНО

"Атель-Матель"

Саша Родионов, пронырливый обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель. Но вскоре завоевавший популярность отель выдает местоположение Родионова его недоброжелателям… Режиссер: Игорь Багатурия. В ролях: Ян Цапник, Юлия Костюшкина, Стас Костюшкин, Елизавета Цапник, Кирилл Митрофанов и другие.

С 7 августа.

ВЫСТАВКА

"Фигура речи"

"Это пространство творческого диалога, где можно проследить эволюцию визуального языка и сквозь череду образов провести зрителя по страницам истории изобразительного искусства. Причем "читать" этот своеобразный "учебник" визуального языка можно в любом направлении: как от простого к сложному, так и наоборот", – говорит главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Метро Курская, стена вдоль ж/д путей, между Курским вокзалом и тоннелем на Верхней Сыромятнической улице.

СКОРО

"Аверин"

Актер Максим Аверин выпускает коллекционное мультимедийное издание, работа над которым продолжалась два года. В книгу вошло более 20 авторских фотосессий и ранее неизданные стихотворения Максима Викторовича, эксклюзивные материалы, аудио– и видео контент, мысли, размышления, яркие моменты из жизни артиста. "Я люблю фотографию. Она, как крупный план в кино, может запечатлеть момент твоих эмоций, – говорит актер. – Я хочу поделиться с вами, мои дорогие, своими моментами счастья. На этом новом этапе своей жизни".

В продаже с 25 сентября.