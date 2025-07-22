Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа

Впереди еще целый месяц лета, тепла, счастья. Проведите его с пользой и интересно. А помогут вам это событий из Афиши "Дни.ру".

СЕРИАЛ

"Три сестры"

Три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. Однако у Татьяны другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду. Но нужна ли она женщине, которая просто хочет быть счастливой? В ролях: Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман. Режиссер: Маруся Трубникова.

С 1 августа, онлайн-кинотеатр KION, а далее в эфире телеканала ТНТ.

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

В течение двух летних месяцев вас ждет классика нон-стоп в самом центре столицы. В репертуаре 15 балетов в исполнении четырех танцевальных коллективов – от чистой классики Чайковского до авангарда Прокофьева, от романтичности Адана до яркости Минкуса. За 61 день будет сыграно 76 спектаклей в сопровождении оркестра. "Гурманам" представится возможность сравнить разные редакции и прочтения знаменитых балетов, широкая публика сможет насладиться красотой и воздушностью танцовщиков, игрой живого оркестра, роскошными декорациями и костюмами.

До 28 августа, РАМТ.

СКОРО

"Лето. Любовь. Lumisfera"

Звезды мюзиклов Иван Ожогин и Юолия Ива приглашают на сказочный вечер, где музыка проникает прямо в сердце, летний воздух наполнен ожиданием чуда, а восемь тысяч мерцающих свечей создают атмосферу трепета и волшебства. В программе – мировые хиты разных эпох: от ABBA до Анны Герман ну, и конечно же, композиции из легендарных мюзиклов Total Exlipse of the Heart, "Бал Вампиров" и "Призрак оперы".

2, 9, 16 августа, Зеленый театр ВДНХ.

Аида Гарифуллина

В масштабном гала-концерте Аиды Гарифуллиной участвуют балерина Светлана Захарова, скрипач Вадим Репин, а также известные оперные исполнители Семён Антаков (баритон), Ирина Шишкова (меццо-сопрано) и Иван Гынгазов (тенор). С художественным словом выступит РФ Евгений Миронов. Режиссером звездного гала-вечера станет Алексей Франдетти.

5 сентября, Большой театр (Историческая сцена).

"Женщина за 50"

Шоу Натальи Которевой "Женщина за 50"— это яркий, эмоциональный концерт, где главную роль играет женщина. Та, которая выросла и состоялась, обрела профессию и семью и решила начать творческую жизнь. В программе – зажигательные хореографические постановки и музыкальные композиции, написанные лучшими современными авторами. А спецэффекты, элементы акробатики и выступления цирковых артистов добавят зрелищности, создавая атмосферу праздника.

20 сентября, театр "Золотое кольцо".



