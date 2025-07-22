Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении ПугачевойОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой "Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человекомНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком

Лента новостей

Вторник 22 июля

22:02Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа 21:38Большая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта 20:50Увидеть невидимое: как оптические иллюзии раскрывают новые цвета 18:47"Положительная динамика": что говорят врачи о состоянии Тиграна Кеосаяна 16:23Ушел из жизни прославленный футболист, двукратный обладатель Кубка Чемпионов 16:18Если бы мы знали это раньше, никогда бы не обижались: древнее поверье о том, как обида крадет удачу 15:50Ушел из жизни великий футболист, участник чемпионата мира 15:02Какой бренд лучший? Теперь решаешь ты – Клео.ру запустил народные рейтинги 14:57 Невосполнимая утрата: внезапно оборвалась жизнь звезды Голливуда 13:55Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист 13:36"Я уже вся потекла": взмокшая Бузова в трусах со стразами довела народ до экстаза 13:11Финансовый гороскоп на 21–27 июля 2025 года 11:57Не SHAMAN: продюсер Матвиенко огласил имя фаворита конкурса "Интервидение" 11:44Траур в королевской семье: трагически погасла жизнь всеобщей любимицы 11:27Варенье-пятиминутка из малины: тот самый бабушкин рецепт, который получается всегда 10:21Не стало легендарной звезды "Служебного романа" – еще одна потеря для человечества 09:51Трагедия на трассе: мотоспорт потерял восходящую 17-летнюю звезду 04:43Тест: “Кто вы по профессии?” – угадай специальность героя советского кино 00:29Об этом нужно молчать 22 июля 2025 года, что не привлечь зависть и сглаз 20:46Отгадайте советский фильм по описанию места действия 19:49Сократ знал, что такое настоящая бедность: его слова актуальны и сегодня 18:17Это знал еще Нострадамус: самый плохой сценарий, который может быть у планеты 17:18Какое лучшее время для чашки кофе, чтобы получить максимум пользы 16:16Невидимая угроза, покорившая антивирусы 16:09"Я его люблю": светская львица Шелягова разоткровенничалась о связи с Киркоровым 15:50Жители 106 старых домов в 10 округах столицы стали обладателями новых квартир по реновации в 2025 году 15:33Какие знаки зодиака больше всего любят тратить деньги? 15:24Электробусы российского производства перевозят миллион москвичей в сутки 15:01Мир потерял еще одного талантливого режиссера 14:53Скончалась знаменитая актриса: российская сцена осиротела вмиг 14:51Участниками проекта "Мой спортивный район" стали 60 тысяч москвичей 14:29Салат на шпажках и вареники с киви: чему учат юных москвичей на рыбных рынках столицы 14:10В Москве назвали самые вовлеченные в проект "Время возможностей" районы 13:49Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 13:40Невосполнимая утрата для театра и кино: ушел из жизни талантливый актер 13:04"Мне нужна была пауза": Киркоров рассекретил причину исчезновения на три месяца 12:26Трагически погиб 33-летний артист российского балета: невосполнимая потеря для мира искусства 12:06SHAMAN больше не будет: композитор Матвиенко назвал имя новой звезды 11:42Тест: “За кадром”. Угадай режиссера по трем его фильмам 11:12"Буду еще что-то смотреть": Шура избавляется от недвижимости 11:11Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в Москве 10:30В ДТП трагически погиб экс-участник популярной рок-группы вместе с женой: скорбит вся страна 09:56Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница 04:20Идеальная спутница жизни: этот знак зодиака станет лучшей женой 00:29Лучше не делайте этого 21 июля 2025 года, в Прокопьев день, чтобы не остаться без рубля в кармане 00:09"Появятся дети": 39-летняя Ольга Бузова поделилась сокровенным 20:02Его слова пугают и сегодня: главная мудрость Сократа, о которой все боятся вспоминать 16:46Этих собак лучше не держать в квартире: вот почему 12:07Имплант, который побеждает инфекции: российская разработка меняет медицину 11:44Горячо: красотки из "Блестящих" до утра дарили любовь возбужденной толпе
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа
163

Впереди еще целый месяц лета, тепла, счастья. Проведите его с пользой и интересно. А помогут вам это событий из Афиши "Дни.ру".

СЕРИАЛ

"Три сестры"

Три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. Однако у Татьяны другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду. Но нужна ли она женщине, которая просто хочет быть счастливой? В ролях: Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман. Режиссер: Маруся Трубникова.

С 1 августа, онлайн-кинотеатр KION, а далее в эфире телеканала ТНТ.

Фото: пресс-служба

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

В течение двух летних месяцев вас ждет классика нон-стоп в самом центре столицы. В репертуаре 15 балетов в исполнении четырех танцевальных коллективов – от чистой классики Чайковского до авангарда Прокофьева, от романтичности Адана до яркости Минкуса. За 61 день будет сыграно 76 спектаклей в сопровождении оркестра. "Гурманам" представится возможность сравнить разные редакции и прочтения знаменитых балетов, широкая публика сможет насладиться красотой и воздушностью танцовщиков, игрой живого оркестра, роскошными декорациями и костюмами.

До 28 августа, РАМТ.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Лето. Любовь. Lumisfera"

Звезды мюзиклов Иван Ожогин и Юолия Ива приглашают на сказочный вечер, где музыка проникает прямо в сердце, летний воздух наполнен ожиданием чуда, а восемь тысяч мерцающих свечей создают атмосферу трепета и волшебства. В программе – мировые хиты разных эпох: от ABBA до Анны Герман ну, и конечно же, композиции из легендарных мюзиклов Total Exlipse of the Heart, "Бал Вампиров" и "Призрак оперы".

2, 9, 16 августа, Зеленый театр ВДНХ.

Фото: пресс-служба

Аида Гарифуллина

В масштабном гала-концерте Аиды Гарифуллиной участвуют балерина Светлана Захарова, скрипач Вадим Репин, а также известные оперные исполнители Семён Антаков (баритон), Ирина Шишкова (меццо-сопрано) и Иван Гынгазов (тенор). С художественным словом выступит РФ Евгений Миронов. Режиссером звездного гала-вечера станет Алексей Франдетти.

5 сентября, Большой театр (Историческая сцена).

Фото: пресс-служба

"Женщина за 50"

Шоу Натальи Которевой "Женщина за 50"— это яркий, эмоциональный концерт, где главную роль играет женщина. Та, которая выросла и состоялась, обрела профессию и семью и решила начать творческую жизнь. В программе – зажигательные хореографические постановки и музыкальные композиции, написанные лучшими современными авторами. А спецэффекты, элементы акробатики и выступления цирковых артистов добавят зрелищности, создавая атмосферу праздника.

20 сентября, театр "Золотое кольцо".

Фото: пресс-служба


Шоу-бизнес в Telegram

22 июля 2025, 22:02
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: Дни.ру
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением!

Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением!
Пора путешествий всегда дарит незабываемые эмоции. Смена обстановки, новые знакомства и приятные впечатления помогают "перезагрузится" достаточно быстро. Но, порой, все идет не так как хочется, если возникают проблемы с пищеварением. Гастроэнтеролог Вероника Корнилова знает, как решить проблему. Почему возникают проблемы?В большинстве случаев ухудшения самочувствия появляются спазмы в животе, полуоформленный или жидкий стул, общая слабость, недомогание и другое.

Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами

Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами
Имя яркого литературного героя часто становится нарицательным – вспомним хотя бы Печорина и Шерлока Холмса. Сложные, противоречивые, многогранные, смелые и загадочные персонажи – именно они заставляют нас увлеченно читать романы. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять таких произведений – с главными героями, которые вызывают эмоции. «Бес лести предан», Элиот ЛилитНеобычный фэнтези-роман, главный герой которого — реальная историческая фигура, чей образ автор оригинально интерпретировал и наделил сверхспособностями.

Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей

Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей
Собрали для вас в одном месте самые интересные книги этого лета: азиатские и скандинавские детективы, научную фантастику и другие новинки. Выбирайте то, что подходит именно вам! Макс Максимов – Черная ВселеннаяКогда группа астронавтов НАСА высаживается на загадочной планете, поверхность которой изобилует зеркалами, связь с ними обрывается.

5 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности

5 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности
Кто сказал, что любовный роман – это всегда сентиментальная проза? Книги об отношениях бывают правдивыми, жесткими и лишенными всякой мелодрамы. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять достойных романов, в которых есть страсть и любовь, но нет излишней слезливости и театральности. "Капля духов в открытую рану", Катя Качур Тонкий, жизненный и печальный роман о любви, который наверняка понравится поклонникам творчества Дины Рубиной и Людмилы Улицкой.

Омар Хайям объяснил, почему нельзя рассказывать друзьям о бедах – его слова вас удивят

Омар Хайям объяснил, почему нельзя рассказывать друзьям о бедах – его слова вас удивят
Великий персидский поэт и философ оставил после себя мудрые рубаи, которые остаются актуальными и спустя почти тысячу лет. Его короткие стихотворения, наполненные глубокими мыслями и любовью к людям, до сих пор помогают нам находить ответы на важные жизненные вопросы. Одной из тем, которой Хайям уделил особое внимание, является дружба.

Выбор читателей

21/07ПндНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница 21/07ПндМир потерял еще одного талантливого режиссера 21/07ПндЛучше не делайте этого 21 июля 2025 года, в Прокопьев день, чтобы не остаться без рубля в кармане 22/07ВтрНе стало легендарной звезды "Служебного романа" – еще одна потеря для человечества 21/07ПндSHAMAN больше не будет: композитор Матвиенко назвал имя новой звезды 22/07ВтрТраур в королевской семье: трагически погасла жизнь всеобщей любимицы