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Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением!

Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением!
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Пора путешествий всегда дарит незабываемые эмоции. Смена обстановки, новые знакомства и приятные впечатления помогают "перезагрузится" достаточно быстро. Но, порой, все идет не так как хочется, если возникают проблемы с пищеварением. Гастроэнтеролог Вероника Корнилова знает, как решить проблему.

Почему возникают проблемы?

В большинстве случаев ухудшения самочувствия появляются спазмы в животе, полуоформленный или жидкий стул, общая слабость, недомогание и другое. Почему так происходит?

Первое – это смена воды. Наличие в ней микроорганизмов и их состав очень отличаются в зависимости от географического положения. В любом случае наш кишечник часто бывает не готов к попаданию такой вот "новой" микробиоты в организм. В результате он реагирует возникновением соответствующих симптомов.

Вторая причина – новая и непривычная кухня. Колоритные местные блюда очень часто становятся причиной обострения хронических заболеваний органов пищеварения. Возникает это потому, что пищеварительная система испытывает "перегрузки" из-за обилия новых гастрономических шедевров. Нередко мы просто переедаем новыми блюдами и злоупотребляем алкоголем.

Как помочь себе?

При возникновении тяжести и распирания в животе после погрешностей в питании помогают ферментные препараты на основе панкреатина. Более эффективны варианты, состоящие из минимикросфер и микротаблеток, такие как креон, микразим и прочие. Разовая доза при погрешностях в питании составляет примерно 25 000 ЕД.

Уменьшить обратные забросы при рефлюксной болезни, а также устранить ощущение тяжести и кома в животе помогают препараты группы итомеда на основе итоприда. Он повышает тонус необходимых сфинктеров, уменьшает чувство тяжести и нормализует моторику. Длительность лечения составляет обычно не менее двух недель.

При возникновении диареи хорошо и быстро помогают препараты на основе сахаромицетов буларди, такие как энтерол и прочие. Они минимизируют количество патогенной флоры, снижая тем самым уровень воспаления. Длительность лечения составляет обычно от нескольких дней до нескольких недель.

Препараты живых бактерий, такие как аципол, бифидумбактерин и прочие помогают восстановить микробиоту кишечника. Чем больше количество нормофлоры, тем быстрее кишечник сможет справиться с возникшей проблемой.

Качество воды

Именно обычная питьевая вода часто бывает причиной неприятностей на отдыхе. Чтобы обезопасить себя, стоит отдавать предпочтение исключительно бутилированной воде, которую можно приобрести в отеле или в магазине. Вода из кулера может быть не совсем безопасной, потому что он "перезаправляется" много раз. Если в доступе только она, то ее лучше перекипятить.

Разнообразие блюд

Чтобы легче переносить пищу, стоит обратить внимание на то, что избыточное количество наименований может не очень хорошо повлиять на самочувствие. Стоит отдавать предпочтение комбинации двух-трех вариантов, но не пробовать все меню "шведского" стола одновременно. Начинать стоит с тех блюд, которые именно для вас наиболее привычны и хорошо переносятся.

Способ приготовления

Метод приготовления пищи имеет большое значение. Легче всего для желудочно-кишечного тракта переносятся такие варианты, как тушение, отваривание, приготовление на пару и запекание. Нежелательно есть пищу, которую жарили, готовили на открытом огне, коптили, либо сделали из нее гриль.

Пережевывание

Как не банально это звучит, но пищу стоит очень тщательно пережевывать и делать это нужно особенно длительно, если вы на отдыхе поддаётесь гастрономическим соблазнам. Дело в том, что тем тщательнее пища будет измельчена в ротовой полости, тем меньше нагрузка на пищеварительную систему.

Запивать или нет?

Употребление дополнительной жидкости во время трапезы не самая лучшая идея. Конечно, если хочется пить, то несколько глотков чистой воды без газа не повредят здоровью. Совсем другое дело, когда напитки употребляются в больших количествах. Чем больше жидкости выпивается во время еды, тем менее концентрированным становится желудочный сок, что очень значимо осложняет пищеварение.

Пережить долгожданное путешествие без проблем с пищеварением вполне можно, если обдуманно отнестись к ситуации. Оценка состава пищи, качества воды и рациональный выбор блюд минимизируют возможные риски.

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19 июля 2025, 11:43
Фото: "ДНИ.РУ"
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