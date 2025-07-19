Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Суббота 19 июля

11:43Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением! 07:11Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами 02:22Не спешите 19 июля 2025 года, в Сысоев день, чтобы неудачи не посыпались со всех сторон 20:22Послание из 2317 года: тайна нью-йоркской капсулы времени 19:17Вы выбрасываете деньги в мусор: 10 продуктов, которые вы храните неправильно (и как на самом деле надо) 18:35Лягушка или жаба? Как отличить их по коже и манере двигаться (даже если вы не герпетолог) 17:45Тест: “Пластилин или акварель?” Угадай мультфильм по технике анимации 17:03Не спешите выбрасывать: реанимация для комнатных растений с помощью одной таблетки из аптечки 16:43Люди несут цветы к дому звезды "Улиц разбитых фонарей" Анастасии Мельниковой 16:14Мечтаете о длинных волосах? Парикмахер назвал 4 процедуры, которые вам мешают 15:27Забудьте все, что знали: один совет этого мудреца поможет выжить в современном мире даже слабаку 14:13Невосполнимая утрата для кинематографа: ушел из жизни талантливый кинорежиссер 14:06Мир скорбит по смельчаку, который трагично расстался с жизнью 13:41"Мачо себя не считаю!: как живет 43-летний победитель шоу "Один в один!" Руслан Алехно 13:18Спасение от жары: 7 правил питания, которые помогут пережить зной и сохранить бодрость 12:24Новый турнир начинается: что ждет зрителей в "Смертельной битве 2" 12:05Ушел из жизни великий музыкант, чья душа звучала в каждом бите. 11:08"Я была не очень хорошей мамой": 57-летняя Татьяна Тишинская рассказала о сбежавшем в Китай сыне 10:14Тихая диверсия: 5 причин, почему ваш холодильник перестал морозить, и вы об этом не знали 10:04Ушла из жизни талантливая актриса, радиоведущая и автор песен, не дожив и до 60 лет 00:15Не смотрите на это 18 июля 2025 года, в Афанасьев день, чтобы болезни не начали липнуть одна за другой 20:59 Если бы вы знали этот секрет раньше, ваши огурцы росли бы с невероятной скоростью! 20:02Зажгите лавровый лист и ваша жизнь изменится: только единицы знают об этом ритуале 19:15Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты 19:10Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни 38-летний спортсмен 18:18Метод 369 Николы Теслы: ключ к исполнению желаний 17:0698% вашей ДНК считали бесполезным, но Google DeepMind переворачивает представление об этом 16:38Народ ахнул: сразу два Божьих знамения были явлены во время прощания с режиссером Миттой 16:23Ученые расшифровали геном вируса испанки – что это дает? 16:13Ушел из жизни легендарный мастер – еще одна потеря в мире футбола 15:17 Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать 14:21Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом 14:01Российской угольной отрасли требуется возвращение в реальность 13:18Тренера Тарасову в инвалидном кресле подвезли к гробу режиссера Митты 12:57Эрнст, Высоцкий, Сукачев: звезды рыдают у гроба режиссера Митты 12:50Угас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна 12:40“Ее слова назвали бредом”: великое пророчество Ванги, которое могло все изменить 10:57Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой 10:40Неоценимая потеря в мире музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница 09:55Мир прощается с великим игроком – ушел из жизни талантливый футболист 06:34Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом 00:06Ни в коем случае не одалживайте деньги 17 июля 2025 года: останетесь с пустыми карманами 21:02Как быстро отличить животное, заболевшее бешенством 20:03Тест: Угадайте советский мультфильм по описанию дома 19:06Следуя этим советам, вы точно преумножите свой урожай этой осенью 18:32Погасшая звезда ски-кросса: ушел из жизни бронзовый призер Олимпиады 17:08Прорыв в медицине: болезнь Паркинсона теперь можно выявить за годы до симптомов 16:09Уникальный кино-тест: угадай советский фильм по кадру с наливным яблоком 16:04Ушла эпоха: скончалась последняя муза знаменитого модельера и живой символ моды 15:50Билан сообщил драматические подробности кончины своего легендарного продюсера
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами

Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами
280

Имя яркого литературного героя часто становится нарицательным – вспомним хотя бы Печорина и Шерлока Холмса. Сложные, противоречивые, многогранные, смелые и загадочные персонажи – именно они заставляют нас увлеченно читать романы. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять таких произведений – с главными героями, которые вызывают эмоции.

«Бес лести предан», Элиот Лилит

Фото: "Литрес"

Необычный фэнтези-роман, главный герой которого — реальная историческая фигура, чей образ автор оригинально интерпретировал и наделил сверхспособностями. В реальности Алексей Аракчеев был потомком древнего дворянского рода, военным и приближенным Павла I, а после — Александра I.

Вы наверняка помните понятие «аракчеевщина», которое означает слишком жесткую дисциплину и военщину. Однако в романе Элио Лилит этот персонаж раскрывается иначе. Аракчеев видит бесов, в том числе и тех, что окружают будущего наследника престола Александра. Реальные исторические события и политические игры переплетаются с вымыслом, а в интригах участвуют не только вельможи, но и демоны.

Герой мечется между чувством долга перед страной и императором, необходимостью выживать в жестких условиях придворной борьбы, а также противостоянием нечисти, которая угрожает российской государственности. Если вам нравится необычный микс исторического романа, политического триллера и мрачного фэнтези, то эта книга и вся серия «Охотники за мирами» — для вас.

«Не видя звезд», Вадим Панов

Фото: "Литрес"

Вадим Панов — популярный digital-автор Литрес, чьи романы собирают множество положительных отзывов. Он работает в жанрах научной фантастики и киберпанка, создавая уникальные миры и запоминающихся героев.

В серии «Герметикон» в центре сюжета всегда оказываются приключения Помпилио Чезаре Фаха дер Даген Тура — он межгалактический путешественник, которого опасные приключения как будто находят сами. Азартный, смелый и отчаянный, Помпилио спасает целые народы и планеты, делая это легко и играючи.

В романе «Не видя звезд» он оказывается на невероятно красивой планете озер Мартине, где когда-то при загадочных обстоятельствах погибла Тринадцатая Астрологическая экспедиция. Помпилио хочет узнать, что же произошло на Мартине много лет назад, — для этого он собирает команду единомышленников и отправляется в путь.

Героя ждут встречи с опасными врагами, погони и интриги. Но интереснее всего наблюдать за отношениями участников отряда Помпилио, которые составляют настоящий дрим-тип, идеально дополняют друг друга и с юмором преодолевают все трудности. Словом, классные ребята, чьи детально прописанные образы вдохновляют.

«Чуж чуженин», Ксения Скворцова

Фото: "Литрес"

Романтическое славянское фэнтези, в котором есть место очень жизненным, понятным каждому человеку ситуациям. Главная героиня, княжна Мстислава, — девушка яркая, своенравная, избалованная и спесивая.

Чтобы укрепить союз с соседним княжеством, родители решают отдать ее замуж за загадочного Ратмира — о нем ходят ужасные слухи, поговаривают даже, что князь — оборотень. Да у Мстиславы есть другой избранник… Но делать нечего, девушка отправляется в дальний путь — к нелюбимому жениху, которого она никогда не видела.

Мстиславе предстоит столкнуться с реальной жизнью, где ей, заносчивой и привыкшей к поклонению, никто не собирается прислуживать. Поступки героини будут неоднозначными — она далеко не всегда поступает правильно, но за развитием характера Мстиславы, ее вынужденным взрослением и внезапно проявившейся мудростью, невероятно интересно наблюдать.

Это история о трансформации человека, попавшего в необычные условия, об истинной любви, прощении и искуплении наверняка не оставит вас равнодушными.

«Помните, мистер Шарма», А. П. Фирдауз

Фото: "Литрес"

Этот роман индийского автора А. П. Фирдауза критики сравнивают с творчеством его известных соотечественников Салмана Рушди и Арундати Рой. Тот же магический реализм, то же внимание к индийской культуре, традициям и историческому наследию.

Писатель рассказывает историю одной семьи, чьи поколенческие травмы иллюстрируют проблемы всего индийского общества. Двенадцатилетний мальчик Ади живет с нервным отцом и больной бабушкой, его мать бесследно исчезла, а на улицах Дели — волнения и протесты. Сложно не сойти с ума в такой напряженной атмосфере, особенно когда ты чуткий и ранимый подросток.

Единственным утешением для Ади становится говорящий стервятник. Птица чем-то напоминает кота Бегемота из «Мастера и Маргариты» Булгакова — мудрое животное как будто что-то знает… Стервятник еще и уверяет, что он чиновник Департамента исторической корректировки и имеет доступ к секретным архивам, которые прольют свет на все тайны рода Ади, помогут ему найти маму и понять поведение отца.

За сказочным сюжетом кроется жесткая семейная драма. Слушая эту аудиокнигу, вы наверняка задумаетесь о вечных ценностях, детском восприятии мира и важности искренней любви и теплоты.

«Весна воды», Ольга Птицева

Фото: "Литрес"

Дилогия Ольги Птицевой «Весна воды» состоит из двух очень разных по настроению и динамике романов, объединенных одной темой и центральными персонажами. Это мрачная антиутопия о мире, где наступила вечная зима. Нюта — талантливый биолог, вынужденная работать на правительство, спровоцировавшее изменения климата. Она помогает выводить морозостойкие растения, тем самым способствуя продолжению вечной мерзлоты. Но внезапно в городе начинают расцветать нарциссы — предвестники весны.

Власть винит в этом оппозицию, начинаются гонения и репрессии. Вскоре Нюта узнает о группе «Оттепель» — организации, которая противостоит Партии холода. Героиня понимает, что рискует собой, однако не может оставаться в стороне — слишком сильно хочется весны, тепла и солнечных лучей. Нюту ждет сложный моральный выбор: насколько далеко можно зайти в борьбе за справедливость? И что делать, если ответная жестокость — единственный способ противостоять насилию?

Шоу-бизнес в Telegram

19 июля 2025, 07:11
Фото: "ДНИ.РУ"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

5 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности

Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением!

Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением!
Пора путешествий всегда дарит незабываемые эмоции. Смена обстановки, новые знакомства и приятные впечатления помогают "перезагрузится" достаточно быстро. Но, порой, все идет не так как хочется, если возникают проблемы с пищеварением. Гастроэнтеролог Вероника Корнилова знает, как решить проблему. Почему возникают проблемы?В большинстве случаев ухудшения самочувствия появляются спазмы в животе, полуоформленный или жидкий стул, общая слабость, недомогание и другое.

Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей

Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей
Собрали для вас в одном месте самые интересные книги этого лета: азиатские и скандинавские детективы, научную фантастику и другие новинки. Выбирайте то, что подходит именно вам! Макс Максимов – Черная ВселеннаяКогда группа астронавтов НАСА высаживается на загадочной планете, поверхность которой изобилует зеркалами, связь с ними обрывается.

5 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности

5 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности
Кто сказал, что любовный роман – это всегда сентиментальная проза? Книги об отношениях бывают правдивыми, жесткими и лишенными всякой мелодрамы. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять достойных романов, в которых есть страсть и любовь, но нет излишней слезливости и театральности. "Капля духов в открытую рану", Катя Качур Тонкий, жизненный и печальный роман о любви, который наверняка понравится поклонникам творчества Дины Рубиной и Людмилы Улицкой.

Омар Хайям объяснил, почему нельзя рассказывать друзьям о бедах – его слова вас удивят

Омар Хайям объяснил, почему нельзя рассказывать друзьям о бедах – его слова вас удивят
Великий персидский поэт и философ оставил после себя мудрые рубаи, которые остаются актуальными и спустя почти тысячу лет. Его короткие стихотворения, наполненные глубокими мыслями и любовью к людям, до сих пор помогают нам находить ответы на важные жизненные вопросы. Одной из тем, которой Хайям уделил особое внимание, является дружба.

Как отличить оригинальную трендовую игрушку Лабубу от дешевой подделки – 5 явных признаков

Как отличить оригинальную трендовую игрушку Лабубу от дешевой подделки – 5 явных признаков
Игрушки Labubu стали неотъемлемой частью современного коллекционирования и модным аксессуаром сезона. Рассказываем, как выбрать оригинального плюшевого монстра, где его искать и как отличить подделку от настоящей игрушки. Кто такие Labubu? История персонажей и их разновидность Labubu был создан гонконгским художником Касингом Лунгом в 2015 году.

Выбор читателей

17/07ЧтвУгас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна 18/07ПтнЛюди несут цветы к дому звезды "Улиц разбитых фонарей" Анастасии Мельниковой 17/07ЧтвПроклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты 18/07ПтнУшла из жизни талантливая актриса, радиоведущая и автор песен, не дожив и до 60 лет 17/07ЧтвНевосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни 38-летний спортсмен 18/07ПтнНе смотрите на это 18 июля 2025 года, в Афанасьев день, чтобы болезни не начали липнуть одна за другой