Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей

Собрали для вас в одном месте самые интересные книги этого лета: азиатские и скандинавские детективы, научную фантастику и другие новинки. Выбирайте то, что подходит именно вам!

Макс Максимов – Черная Вселенная

Когда группа астронавтов НАСА высаживается на загадочной планете, поверхность которой изобилует зеркалами, связь с ними обрывается. Вскоре российская экспедиция отправляется на их поиски. Что скрывает этот чуждый мир? И какие ужасные тайны ждут их в тенях?

Татьяна Степанова – Занавес памяти

Одиннадцать лет назад жестоко оборвалась жизнь успешного бизнесмена Геннадия Елисеева. Его несовершеннолетний сын Серафим, ставший жертвой травли, возвращается в родной город, чтобы сразиться с клеймом убийцы и раскрыть загадку, оберегаемую тенью леса. С помощью друзей — Екатерины, Гектора и капитана полиции Арсения Блинастова — он перевернет сонный городок на Оке.

Вера Камша – Комплект "Отблески Этерны" (Красное на красном+Талигойская баллада. Пламя Этерны)

В этом произведении вам предстоит раскрыть узлы судьбы, ведь чужак-полукровка вероломно убивает короля и запускает цепь страшных последствий. Верный рыцарь, готовый на все ради мести, вскоре окажется на грани между тем, чтобы остаться человеком и стать машиной для убийств.

Олег Рой – Планета-изгой

На заре космической эры изгнанники с Земли основали колонию на Марсе, провозгласив свою независимость. Спустя три века, после двух кровопролитных войн, Земля продолжает дрожать от нестабильности. Штатная репортерша Слободанка Вуич, отправившись в путешествие на юг, становится свидетелем ужасной бойни, в центре которой находятся марсианские тайны.

Анна Князева – Белый асфальт

Анна Стерхова отправляется в таежную глушь, чтобы выяснить правду об убийстве охотников-любителей, чьи тела были найдены в зимовье, названном Совиной Плахой. Легенды о местных лесных духах и ритуальных убийствах лишь придают этому делу мрачности. Кто на самом деле убил четверых друзей?

Ольга Володарская – Полюбить, так шпиона!

В этой остросюжетной коллекции рассказов захватывающие истории переплетаются в единое полотно человеческих страстей и скрытых тайн. Что происходит, когда популярный блогер Нина Бусинка становится мишенью завистников? Кто на самом деле снял редкое кольцо с руки актрисы Эллы Бурановой на вечеринке?

Анна Литвинова, Сергей Литвинов – Ведьма приходит по понедельникам

Варя Кононова, покинувшая свою секретную комиссию, обнаруживает, что спокойная жизнь с мужем-экстрасенсом Алексеем Даниловым и сыном Арсением – это только начало настоящих приключений. Долгожданное счастье превращается в кошмар, когда на старом снимке появляется загадочный молодой человек, а на прием к Данилову приходит ведьма. И это лишь начало!

Наталья Тимошенко – Демонология по Волкову. Сноходцы

Предательство – это тот страшный яд, который способен разорвать даже сильнейшую душу, и Алиса это ощутила на себе. Однако она понимает: времени на слезы нет. Демон, жаждущий человеческих жертв, по-прежнему на свободе, и Алисе предстоит бросить все силы на его поимку.

Татьяна Полякова, Анна Полякова – Одна тайная ставка

Таня по прозвищу Тайна отправляется в другой город на встречу с любимым Лазарем. Однако ее поездка принимает неожиданный поворот, когда в вагоне ей попадается странная попутчица, которая позже пропадает. Таня — последняя, кто видел ее живой, и теперь ей предстоит не только помочь в поисках незнакомки, но и столкнуться с загадками собственного прошлого.

Николай Свечин – Секретные люди

В модном ресторане сыщики Алексей Лыков и Георгий Азвестопуло, наслаждаясь ужином, замечают подозрительную парочку: уголовник с фартовым видом и его загадочный немецкий компаньон. Решив проследить за ними, сыщики попадают в мир тайн и загадок.

Чо Йеын – Мармеладные убийства в парке Сеула

Для посетителей этот рай аттракционов – место счастья, но вскоре он превратится в арену необычайного преступления, совершенного… продавцом сладостей. Этот хитроумный торговец предлагает особый мармелад, который, как обещает, исполняет желания. Но на самом деле этот сладкий деликатес таит в себе нечто ужасное!

Сара Хорнсли – Плохая кровь

Восемнадцать лет назад Джастина покинула родной город в Эссексе, забыв о своей первой любви Джейке Рейнольдсе. Но когда ей поручают дело о двойном убийстве, она обнаруживает его лицо на фото обвиняемого – Брэд Финчли. Тот же самый Джейк, будто бы ставший другим человеком. Как же так?

Синъитиро Юки – Комната правды

Этот захватывающий роман, ставший самым продаваемым детективом 2023 года, идеально подойдет поклонникам «Черного зеркала» и «Сумеречной зоны». В нем вы найдете истории о странных встречах и темных сторонах интернета, о которых никто не догадывается.

Камилла Лэкберг, Хенрик Фексеус – Ход коня

В Стокгольме бесследно исчезает маленький мальчик. Все улики указывают на загадочные связи с прошлым похищением ребенка, но как их разгадать, когда нет единого следа? В отчаянии инспектор Мина Дабири обращается к Винсенту Вальдеру — знаменитому менталисту, который помогает раскрыть зловещую шахматную головоломку, где каждый ход может стоить жизни.

Кацухиро Го – Четвертая подсказка

Лауреат литературных премий, этот интригующий триллер перенесет вас в Токио, где начинается игра на выживание. Тагосаку Судзуки — на вид обычный пьяница, задержанный за мелкое хулиганство, вдруг делает шокирующее предсказание: ровно через пять минут произойдет взрыв в Акихабаре. И он не ошибается.

Изабелла Мальдонадо – Шифр

Загадочный серийный убийца, известный как Шифр, оставляет за собой таинственные подсказки, ведущие к его жертвам. Убийства становятся все более жестокими, и единственным шансом остановить его является специальный агент ФБР Нина Геррера, которая уже однажды чудом избежала его ловушки.

Изабелла Мальдонадо – Високосный убийца

Нина Геррера, однажды спасшаяся от рук серийного убийцы по прозвищу Шифр, теперь служит в группе профайлеров ФБР. Убийства, которые она расследует, кажутся простыми, но вскоре Нина догадывается: между ними есть дьявольская связь. К Нине возвращается кошмар из детства – легенда о Ла Йороне, плачущей женщине…

Изабелла Мальдонадо – Повелитель птиц

В Финиксе начинает происходить нечто жуткое: бесследно пропадают молодые студентки Элитного Технологического института. Как только Нина узнает, что среди них — ее воспитанница Бьянка, страх охватывает ее. Научившись справляться с чудовищами прошлого, Нина погружается в охоту на убийцу, который жестоко ломает судьбы молодых женщин.

Людмила Мартова – Из ледяного плена

В обычное питерское утро, когда ничего не предвещает беды, охранник Иван Базыкин делает страшное открытие: труп в здании. Майор Алексей Зубов сталкивается с загадочным объявлением о продаже картины Казимира Малевича на маркетплейсе. Эти события вскоре переплетутся…

Лена Беймон – Не слушай мамин плач

Адвокат Шэрон Соренсен получает звонок из полиции Лос-Анджелеса. Питер Мэтьюз, арестованный за ужасающие преступления, выбирает ее в качестве защитника. Погружаясь в этот запутанный клубок тайн, Шэрон вскоре осознает, что за каждым фактом скрыты страшные секреты. Почему именно она? Что связывает ее с убийством?