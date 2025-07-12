5 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности

Кто сказал, что любовный роман – это всегда сентиментальная проза? Книги об отношениях бывают правдивыми, жесткими и лишенными всякой мелодрамы. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять достойных романов, в которых есть страсть и любовь, но нет излишней слезливости и театральности.

"Капля духов в открытую рану", Катя Качур

Тонкий, жизненный и печальный роман о любви, который наверняка понравится поклонникам творчества Дины Рубиной и Людмилы Улицкой. Это не просто дамская сентиментальная проза, а глубокое исследование человеческих отношений — в том числе тех, что одновременно приносят счастье и сильно ранят.

Главная героиня — женщина с удивительной судьбой, талантливая, сильная и смелая. У нее острое обоняние и прекрасный вкус, поэтому героиня занимается парфюмерным бизнесом. Когда-то она была наивной девочкой из провинции, начинавшей карьеру журналиста. Теперь героиню принимают в высшем обществе Москвы, у нее есть деньги и влияние, однако девушке важно заслужить уважение и любовь только одного человека. Он многого достиг в этой жизни, но готов ли к здоровым отношениям?

Это история о том, как прекрасное, нежное чувство превращается в болезненную зависимость. При этом в романе нет излишней драмы и искусственных страстей — герои кажутся настоящими и искренними, их мотивация и поступки понятны, а непростые судьбы вызывают сочувствие.

"Металлическая Охота (неиллюстрированное издание)", Anne Dar

Новый роман популярной фэнтези-серии "Дикий металл", в которой есть и элементы любовного романа, и экшена, и научной фантастики. Эту вселенную создала digital-автор Литрес Anne Dar, в деталях описав недалекое будущее после апокалипсиса. Миром правят сверхсущества, так называемые Металлы, которые захватили власть над людьми, оставшимися в живых.

В центре сюжета оказывается судьба Таи — уникальной девушки с пятой группой крови. Она потеряла всех близких и вынуждена бороться с Металлами за право жить. Все, у кого пятая группа крови, должны отправиться на военную службу, так как именно они могут стать лучшими солдатами. Тая не хочет воевать, но выбора нет…

Так начинается длинная череда приключений, бесконечных интриг и жестоких испытаний. Но даже в непрекращающейся борьбе за выживание есть место человеческим чувствам. Героине предстоит встретить свою любовь, потерять все, чтобы стать сильнее и продолжить свой путь. Книга понравится любителям динамичной фантастики с ненавязчивыми романтическими элементами.

"Тайный дневник Верити", Колин Гувер

Психологический детектив с сильной любовной линией, который держит читателя в напряжении до последней страницы. Молодая писательница Лоуэн Эшли приезжает в дом своей знаменитой коллеги Верити Кроуфорд. После страшной катастрофы женщина оказалась прикованной к постели, однако ее муж хочет, чтобы кто-то помог завершить популярную серию книг. У Лоуэн вечные проблемы с деньгами, так что она соглашается на эту авантюру.

В доме Кроуфордов девушка находит множество заметок и рукописей Верити, позволяющих понять изначальный замысел и закончить роман. Но вдруг Лоуэн обнаруживает кое-что еще… Дневник писательницы, в котором подробно излагаются трагические обстоятельства гибели дочери Кроуфордов.

Чтение этих записей так потрясает Лоуэн, что она хочет немедленно уехать из этого дома. Ее останавливают лишь внезапно вспыхнувшие чувства к мужу Верити, Джереми, и желание облегчить его боль. Если Джереми прочитает дневник — это разобьет ему сердце. Перед Лоуэн встает сложная моральная дилемма: сохранить молчание или все-таки рассказать правду, которую мужчина имеет право знать?

"Сумрак", Пенелопа Дуглас

Американская писательница Пенелопа Дуглас — популярный автор нуарных любовных и эротических романов, которые не раз становились бестселлерам New York Times и Wall Street Journal. Серия "Ночь дьявола" посвящена группе друзей, которые устраивают жестокие розыгрыши, а также наказывают неугодных им людей. Представления о справедливости у этих ребят странные, так что некоторые жертвы попадают "под раздачу" незаслуженно…

В романе "Сумрак" внезапно исчезает один из самых активных участников этой компании, Уилл Грэйсон. Он проводит время в уединенном поместье Блэкчерч, где сходит с ума от страсти по своей первой возлюбленной Эмери. Чувства героя совершенно иррациональны — он и ненавидит девушку, и злится на нее, и мечтает о встрече. Без интернета, тусовок и случайных связей у Уилла есть время подумать обо всем этом.

Однако его покой нарушает некто, тайно проникший в поместье. Герой чувствует, что знает этого человека, ведь Уилл успел нажить себе множество врагов. Так, "отпуск" вдали от цивилизации превращается в опасную игру — Уилл или первым найдет незваного гостя, или станет его добычей.

"Эхо Мертвого озера", Рейчел Кейн, Кэрри Райан

Известная писательница Рейчел Кейн, создавшая серию романов о частном детективе Гвен Проктор, была смертельно больна, когда писала эту книгу. "Эхо Мертвого озера" закончила ее подруга Кэрри Райан, но поклонников творчества Кейн это не смутило — роман стал бестселлером.

Гвен Проктор и ее семью преследуют СМИ после очередного громкого дела. Внимание прессы становится настолько назойливым, что детективу приходится переехать в другой штат. Да и личная жизнь Гвен — сплошной источник проблем… Тем временем на Мертвом озере происходит очередная трагедия — пропала юная Джульетта Ларсон. В последний раз девушку видели садящейся в машину к парню. Гвен распутывала и не такие дела, однако это странное исчезновение даже ее ставит в тупик.

Чем активнее детектив ведет расследование, тем более безнадежной становится ситуация, а каждая новая зацепка порождает целый ряд вопросов. Сможет ли Гвен разгадать эту головоломку и наконец-то обрести спокойствие, или Мертвое озеро не даст этому случиться? Финал романа будет неожиданным — Рейчел Кейн всегда удавалось удивлять читателей, а Кэрри Райан смогла повторить трюк в ее стиле.