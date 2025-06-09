Доктор Мясников назвал самый полезный сыр – это не рикотта, и даже не козий

Александр Мясников, известный российский врач и телеведущий, поделился своим мнением относительно самого полезного вида сыра. Эксперт развеял распространенные заблуждения о пользе различных сортов и обозначил конкретный лидер.

Почему именно пармезан?

В своем интервью доктор Мясников указал, что самым полезным сыром является пармезан.

Основные аргументы в пользу этого выбора следующие:

Высокое содержание кальция и витамина D, что способствует укреплению костной ткани и профилактике остеопороза.

Наличие биоактивных веществ, снижающих риск инсульта и улучшающих состояние сердечно-сосудистой системы.

Способность предотвращать возникновение опухолей печени у пациентов группы риска.

Низкое содержание лактозы, что подходит людям с непереносимостью молочных продуктов.

Другие полезные сыры

Помимо пармезана, эксперт выделил и другие полезные варианты:

Адыгейский сыр: низкокалорийный, хорошо усваиваемый организмом. Брынза: подходящий выбор для тех, кто стремится снизить потребление насыщенных жиров. Рикотта и моцарелла: отличаются мягким вкусом и низкой концентрацией соли. Козий сыр: альтернатива для людей с аллергией на коровье молоко.

Однако доктор особо подчеркнул, что козий сыр и рикотта уступают пармезану по количеству питательных веществ и биологической активности.

Возможные побочные эффекты

Доктор предупредил зрителей о возможных побочных эффектах употребления сыра в комбинации с некоторыми продуктами:

Употребление пармезана одновременно с орехами и красным вином может вызывать головные боли у чувствительных лиц из-за наличия тиамина.

Людям с хроническими заболеваниями желудка и кишечника следует выбирать сорта с минимальным количеством соли.

Важность правильного сочетания продуктов

Для максимального извлечения пользы от сыра доктор рекомендует комбинировать его с зерновыми культурами, фруктами и овощами. Особое внимание уделяется использованию сыра в составе здоровых завтраков и обедов.

Итак, вывод доктора Мясникова однозначен: самый полезный сыр — это пармезан. Однако при выборе любого сыра важно учитывать индивидуальные потребности организма и возможные реакции на различные продукты. Только грамотный подход позволит получать максимум пользы от любимого лакомства.