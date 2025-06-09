Именно это заставляет одежду пахнуть старостью даже в шкафу – запомните раз и навсегда

Если вы внезапно заметили, что одежда в вашем шкафу уже не источает аромат свежести и даже воняет старостью, то, вероятнее всего, дело не в вашем возрасте.

Оставляйте содержимое вашего гардероба в деревянных шкафчиках, сундучках. Это наилучший способ избежать влажности и моли. Не применяйте пластиковые коробы, там ваша одежда не дышит.

Применяйте герань, розмарин и тимьян. Эти культуры отталкивают моль и дарят хороший аромат.

Регулярно проветривайте ваши вещи, давая, например, отдохнуть на солнышке.

Мешки, которые добавляют в коробы с новыми ботинками прекрасно отталкивают влагу. Оставляйте их в ваших шкафах, иначе лишите аромата чистоты ваши комплекты одежды .

Применяйте пучки полыни или сушеные корки цитрусовых, иначе отталкивать моль сложнее.

Стартуйте с проветривания одежды и постепенно добавляйте перемены, вы поразитесь, насколько свежий аромат вас ожидает.