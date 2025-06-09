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Почему никогда нельзя ставить себя выше других – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад

Почему никогда нельзя ставить себя выше других – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад
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Омар Хайям, культовый философ и мыслитель, гениальный мудрец и астроном, оставил нам сквозь века целую систему безупречных размышлений, которые стали центральной идеей его философских рубаи.

В этих минималистичных, но объятых бездонной мудростью строках он касается вечных вопросов: начала жизни, конца жизни, смысла жизни, прошедшего, настоящего и грядущего. Почему никогда нельзя ставить себя выше других? Как научиться жить в это самое мгновение круговорота времени? Высшее знание, как это ни поразительно, спрятано в осмыслении многогранности жизнеустройства, значения жизнедеятельности каждого человека и умении спуститься с небес на землю. Об этом Хайям вещает с целенаправленной откровенностью:

"Океан, состоящий из капель, велик.

Из пылинок слагается материк.

Твой приход и уход не имеет значенья.

Просто муха в окно залетела на миг..."

Эти фразы — не только систематика жизненных помыслов и значимых граней вечного цикла, а скорее подтверждение человеческой кротости перед Всевысшим законом вечности. Осмыслив принадлежность маленького себя к целому масштабу человечества и осознания сопряженности с каждым человеком из-за неминуемого начала и окончания жизни – вот почему, по словам Хайяма, никогда нельзя ставить себя выше других. Мыслитель будто вещает нам, что даже в самые темные времена, когда прошлое выжало все соки, а настоящее сжимает в тиски, жизнь без эгоизма и попыток возвыситься над кем-либо, может стать тем самым крылом жар-птицы, которое позволит вырваться из бездны гнетущей тьмы к бесконечному свету…

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9 июня 2025, 08:16
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты с философским образованием

Ведущий Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ. "Категорически не люблю немецкую классическую философию – один из самых жестоких курсов", - признавался артист.
Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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