Почему никогда нельзя ставить себя выше других – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад

Омар Хайям, культовый философ и мыслитель, гениальный мудрец и астроном, оставил нам сквозь века целую систему безупречных размышлений, которые стали центральной идеей его философских рубаи.

В этих минималистичных, но объятых бездонной мудростью строках он касается вечных вопросов: начала жизни, конца жизни, смысла жизни, прошедшего, настоящего и грядущего. Почему никогда нельзя ставить себя выше других? Как научиться жить в это самое мгновение круговорота времени? Высшее знание, как это ни поразительно, спрятано в осмыслении многогранности жизнеустройства, значения жизнедеятельности каждого человека и умении спуститься с небес на землю. Об этом Хайям вещает с целенаправленной откровенностью:

"Океан, состоящий из капель, велик.

Из пылинок слагается материк.

Твой приход и уход не имеет значенья.

Просто муха в окно залетела на миг..."

Эти фразы — не только систематика жизненных помыслов и значимых граней вечного цикла, а скорее подтверждение человеческой кротости перед Всевысшим законом вечности. Осмыслив принадлежность маленького себя к целому масштабу человечества и осознания сопряженности с каждым человеком из-за неминуемого начала и окончания жизни – вот почему, по словам Хайяма, никогда нельзя ставить себя выше других. Мыслитель будто вещает нам, что даже в самые темные времена, когда прошлое выжало все соки, а настоящее сжимает в тиски, жизнь без эгоизма и попыток возвыситься над кем-либо, может стать тем самым крылом жар-птицы, которое позволит вырваться из бездны гнетущей тьмы к бесконечному свету…