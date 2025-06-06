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Пятница 6 июня

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Вот почему ваш уровень стресса зашкаливает: решите всего 1 проблему с комнатными растениями – и все изменится

Вот почему ваш уровень стресса зашкаливает: решите всего 1 проблему с комнатными растениями – и все изменится
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Комнатные растения благоприятно воздействуют на организм человека. Однако погибающий или высыхающий цветок тоже отражается на здоровье.

Актуальные исследования показали, что нездоровые растения влияют на стрессовые показатели даже одним видом. К тому же существует мнение, что здоровые цветы свидетельствуют о положительной обстановке в комнате, а вялые говорят о плохом качестве воздуха.

На самом деле исследования показали, что домашние растения никак не связаны с нейтрализацией или уменьшением общего количества углекислого газа. Эксперты сказали, что наблюдать за комнатными цветами не так тяжело, но если они все же погибают, нужно разобраться с общими условиями проживания. Самое оптимальное из того, что можно осуществить в этом случае, — отследить все растения, избавиться от высыхающих и сконцентрироваться на здоровых. Далее нужно приобрести увлажнитель воздуха или просто почаще убираться в комнате.

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6 июня 2025, 23:45
Источник фото: Frida Flowers Xtradry / unsplash.com
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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