Вот почему ваш уровень стресса зашкаливает: решите всего 1 проблему с комнатными растениями – и все изменится

Комнатные растения благоприятно воздействуют на организм человека. Однако погибающий или высыхающий цветок тоже отражается на здоровье.

Актуальные исследования показали, что нездоровые растения влияют на стрессовые показатели даже одним видом. К тому же существует мнение, что здоровые цветы свидетельствуют о положительной обстановке в комнате, а вялые говорят о плохом качестве воздуха.

На самом деле исследования показали, что домашние растения никак не связаны с нейтрализацией или уменьшением общего количества углекислого газа. Эксперты сказали, что наблюдать за комнатными цветами не так тяжело, но если они все же погибают, нужно разобраться с общими условиями проживания. Самое оптимальное из того, что можно осуществить в этом случае, — отследить все растения, избавиться от высыхающих и сконцентрироваться на здоровых. Далее нужно приобрести увлажнитель воздуха или просто почаще убираться в комнате.