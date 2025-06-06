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Пятница 6 июня

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Только не выбрасывайте это чудо: вместо садовых удобрений берите кофейную гущу

Только не выбрасывайте это чудо: вместо садовых удобрений берите кофейную гущу
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Биолог Татьяна Алексеева рассказала, как и когда нужно применять кофейную гущу для удобрения садовой растительности.

По ее мнению, кофейная гуща станет замечательным удобрением для растений, любящих кислую почву, включая азалию (Rhododendron), рододендрон (Rhododendron) и вереск (Calluna). Перед применением ее 100% надо сполоснуть от остатков сливок и сахара, а потом непременно просушить — способен возникнуть грибок. Затем кофейные отходы требуется добавить в компост и через 1 месяц и 2 недели компостирования применять для подкормки растительных культур.

Но для иных растений, преимущественно овощей, применять кофейную гущу стоит внимательнее, поскольку она изменяет кислотность почвенного состава. Чрезмерное количество кофейной гущи в земле способно мешать расти отдельным растениям, включая томаты (Solanum lycopersicum), уточнила эксперт.

До этого садовод Светлана Городецкая объяснила, как и чем нужно заменять навоз. По ее мнению, для удобрения почвы следует применять помет кур и жмых горчицы, смешать их и умеренно распространить по грядкам за 2 или 3 недели до перекопки.

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6 июня 2025, 21:37
Фото: Julia Florczak / unsplash.com
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