Мудрое выражение Конфуция актуально во все времена.

Каждому человеку известно, что родителей нужно почитать. Причем на этот счет есть знаменательная цитата философа и мудреца Конфуция, который жил в Древнем Китае еще 2500 лет назад.

Мыслитель отмечал, мол, отдельные люди считают, что база почтительности к родителям — это всего лишь забота о них. На самом же деле люди заботятся еще и о своей живности, но при этом животных, разумеется, не почитают.

По этому поводу назревает дилемма: какая забота в первую очередь важнее — о себе или о родителях? Конфуций прокомментировал свое мнение.

"Родители наши более всего огорчаются, когда их наследники болеют или что-нибудь дурное с ними случается. Выказывая почтительность к своим родителям, мы более всего обязаны заботиться о себе и своем здоровье", – провозгласил мудрец.

Из этого следует, что на первом месте стоит забота о себе, но это, разумеется, не означает, что надо быть эгоистами. Забота о себе и о своем здоровье — только элемент заботы о родителях, поскольку страдающее или болезное чадо — большое огорчение для них.

В соответствии с философией Конфуция почитание родителей и уважение к ним — главное в жизни. Наследники обязаны безукоризненно прислушиваться к родителям и целую жизнь заботиться о них, исполнять их прихоти и чтить всякое их указание.

Уточнение. Конфуций — автор философской системы — конфуцианства. В ее базе такие формулировки, как "почтительное отношение к старшим" и "достоинство".

Прежде мы писали о мудром выражении Омара Хайяма.