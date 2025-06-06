Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Пятница 6 июня

18:45Певица МакSим впервые за 5 лет выпустила песню 17:46Какая забота важнее – о себе или о родителях – Конфуций объяснил еще 2500 лет назад 17:18В Доме музыки пройдет синтетический спектакль "В списках не значился" 16:23Еще одна потеря: навсегда ушел советский певец, актер театра и кино 13:52Проект "Улица. Танцы" стартует на Чистопрудном бульваре 13:51Что происходит между SHAMAN и Мизулиной: роковая любовь или чистая выгода? 13:46Беременность Тодоренко перестала быть тайной: найдены железобетонные доказательства 12:28Рукоприкладства и причиненный вред матери: Шаляпин публично взвыл от боли 12:23В Москве появится еще 20 современных площадок для выгула собак 12:06Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером 11:31"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева 11:03Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым 10:49Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:24Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу 03:37Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон 00:09Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко 23:28Салат из овощей доведет до экстаза любого, если добавить это 22:21Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых 21:16Чем заменить мороженое для красоты и здоровья – советы диетолога 20:24Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом 18:57Ушел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 16:56Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новые поликлиники, еще 3 – до конца года 16:41Гребенщикова* настигло большое горе: известие о кончине от рака стало шоком 16:09Лучший способ определять фазы Луны без календаря – растущая или убывающая 14:50Джанабаева преподнесла Меладзе уникальный десерт собственного приготовления 13:48На Южном речном вокзале пройдет экофестиваль 13:42Господи, спаси: тяжелая болезнь поставила крест на грандиозных планах Филиппа Киркоров 13:24Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР 13:11Горе: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 13:03Успенская сообщила о беспрецедентной атаке на пропавшего с радаров Киркорова 13:00Проект "Лето в Москве" приглашает на кардиотренировки на свежем воздухе 12:19Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени 11:53Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы 11:31ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025 10:58Где на самом деле находятся Ад и Рай? Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад 10:46ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым 10:43Звезду фильма "Москва слезам не верит" Алентову экстренно госпитализировали в Москве 10:39На Киевском шоссе начались ремонтно-дорожные работы 09:10Почему 1 друг лучше 100? Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:17Сын Булановой отказался от фамилии отца ради карьеры 03:39Перепуганная Маркл пошла на крайние меры из-за критической ситуации 00:24Решившаяся на смелый шаг Дайнеко с треском провалилась: Самые грустные дни 23:13Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 22:17Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе 21:21Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады 20:5867-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной 20:03В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда 18:37Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 17:53Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане 17:43Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Какая забота важнее – о себе или о родителях – Конфуций объяснил еще 2500 лет назад

Какая забота важнее – о себе или о родителях – Конфуций объяснил еще 2500 лет назад
182

Мудрое выражение Конфуция актуально во все времена.

Каждому человеку известно, что родителей нужно почитать. Причем на этот счет есть знаменательная цитата философа и мудреца Конфуция, который жил в Древнем Китае еще 2500 лет назад.

Мыслитель отмечал, мол, отдельные люди считают, что база почтительности к родителям — это всего лишь забота о них. На самом же деле люди заботятся еще и о своей живности, но при этом животных, разумеется, не почитают.

По этому поводу назревает дилемма: какая забота в первую очередь важнее — о себе или о родителях? Конфуций прокомментировал свое мнение.

"Родители наши более всего огорчаются, когда их наследники болеют или что-нибудь дурное с ними случается. Выказывая почтительность к своим родителям, мы более всего обязаны заботиться о себе и своем здоровье", – провозгласил мудрец.

Из этого следует, что на первом месте стоит забота о себе, но это, разумеется, не означает, что надо быть эгоистами. Забота о себе и о своем здоровье — только элемент заботы о родителях, поскольку страдающее или болезное чадо — большое огорчение для них.

В соответствии с философией Конфуция почитание родителей и уважение к ним — главное в жизни. Наследники обязаны безукоризненно прислушиваться к родителям и целую жизнь заботиться о них, исполнять их прихоти и чтить всякое их указание.

Уточнение. Конфуций — автор философской системы — конфуцианства. В ее базе такие формулировки, как "почтительное отношение к старшим" и "достоинство".

Прежде мы писали о мудром выражении Омара Хайяма.

Шоу-бизнес в Telegram

6 июня 2025, 17:46
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Хибины✓ Надежный источник

По теме

В Китае снимут мультфильм о Конфуции

В Китае создадут карту ДНК Конфуция

Танцевальную драму "Конфуций" впервые покажут в двух столицах

Тридцать три Лены и ни одной Маши: почему родители дают детям одинаковые имена

Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад

Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад
Омар Хайям, знаменитый персидский философ, гений мудрых речей и ученый оставил после себя грандиозную связку философских мыслей, включенных в его легендарные рубаи. В этих скромных, но насыщенных вековым опытом стихах он актуализирует извечные темы: мудрости, достоинства, гармонии, прошлого, настоящего и будущего.

Салат из овощей доведет до экстаза любого, если добавить это

Салат из овощей доведет до экстаза любого, если добавить это
Простой совет усовершенствует любимое с детских лет блюдо. Июнь — пора сочных и витаминизированных зеленых салатов.

Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых

Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых
Биолог Екатерина Баранова поведала, как избежать комариных укусов. Специалист утверждает, что репелленты нужно распылять только на поверхность наряда.

Чем заменить мороженое для красоты и здоровья – советы диетолога

Чем заменить мороженое для красоты и здоровья – советы диетолога
Диетолог-нутрициолог София Кованова дала советы о том, сколько мороженого можно есть без вреда для здоровья и чем его можно заменить. Эксперт рассказала, что в день можно съесть не больше одного стаканчика, но только в том случае, если такое угощение не превратится в каждодневное.

Лучший способ определять фазы Луны без календаря – растущая или убывающая

Лучший способ определять фазы Луны без календаря – растущая или убывающая
Этот лайфхак пригодится и городским, и деревенским жителям. Определить фазу лунного цикла легко без всяких календарей.

Выбор читателей

05/06ЧтвУшел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 04/06СрдТест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 05/06ЧтвТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым 05/06ЧтвГоре: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 05/06ЧтвТест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом 05/06ЧтвРоссия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР