Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад

Омар Хайям, знаменитый персидский философ, гений мудрых речей и ученый оставил после себя грандиозную связку философских мыслей, включенных в его легендарные рубаи.

В этих скромных, но насыщенных вековым опытом стихах он актуализирует извечные темы: мудрости, достоинства, гармонии, прошлого, настоящего и будущего. Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить? Отчего при разговоре 2 людей часто поступает мудро только 1? Главная истина, как это ни странно, скрыта в ответственности за мысли и слова, в достойном владении языком и ушами, в ценности каждого конкретного момента времени, об этом Хайям пишет с завидной уверенностью:

"Только суть, как достойно мужчин, говори,

Лишь ответствуя — слов господин — говори.

Уха два, а язык дан один не случайно —

Дважды слушай и раз лишь один говори!".

Эти словесные умозаключения – не только переосмысление сути ответственного и осторожного общения между людьми, а скорее осознание своей уязвимости перед величайшей силой слова, которое может ранить и излечить, убить и спасти. Всего 1 слово — уже грандиозная мощь — вот почему, говорит Хайям, нужно 2 раза слушать и только 1 говорить. Мудрец будто уверяет нас, что даже в самые темные времена, когда прошлое утрачено, а настоящее неуловимо, умение правильно использовать язык и уши, доносить суть, а не покров может стать той самой путеводной нитью, которая даст шанс вырваться из пучины тьмы к свету.