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Пятница 6 июня

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Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад

Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад
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Омар Хайям, знаменитый персидский философ, гений мудрых речей и ученый оставил после себя грандиозную связку философских мыслей, включенных в его легендарные рубаи.

В этих скромных, но насыщенных вековым опытом стихах он актуализирует извечные темы: мудрости, достоинства, гармонии, прошлого, настоящего и будущего. Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить? Отчего при разговоре 2 людей часто поступает мудро только 1? Главная истина, как это ни странно, скрыта в ответственности за мысли и слова, в достойном владении языком и ушами, в ценности каждого конкретного момента времени, об этом Хайям пишет с завидной уверенностью:

"Только суть, как достойно мужчин, говори,

Лишь ответствуя — слов господин — говори.

Уха два, а язык дан один не случайно —

Дважды слушай и раз лишь один говори!".

Эти словесные умозаключения – не только переосмысление сути ответственного и осторожного общения между людьми, а скорее осознание своей уязвимости перед величайшей силой слова, которое может ранить и излечить, убить и спасти. Всего 1 слово — уже грандиозная мощь — вот почему, говорит Хайям, нужно 2 раза слушать и только 1 говорить. Мудрец будто уверяет нас, что даже в самые темные времена, когда прошлое утрачено, а настоящее неуловимо, умение правильно использовать язык и уши, доносить суть, а не покров может стать той самой путеводной нитью, которая даст шанс вырваться из пучины тьмы к свету.

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6 июня 2025, 10:49
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты с философским образованием

Ведущий Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ. "Категорически не люблю немецкую классическую философию – один из самых жестоких курсов", - признавался артист.
Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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