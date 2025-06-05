Простой совет усовершенствует любимое с детских лет блюдо.

Июнь — пора сочных и витаминизированных зеленых салатов. Союз сочных огурца, томата и петрушки с заправкой из растительного маслица или сметанки считается золотым стандартом кухни СССР. Но и его можно усовершенствовать, даже лишь ради развлечения.

Первое из того, что рекомендуют стряпухи — дополнить салат не только лишь черным перцем, а еще и чесночным порошком, базиликом и куркумой — по одному грамму. Можно применять все пряности одномоментно или осуществлять пробы, дополняя каждый день одной. С масляной заправкой такой салат будет не только более ароматным, но и эстетичным из-за позолоты в цвете куркумы.

Второй совет — немного капелек лимонного сока. Даже недозрелые ранние овощи так будут аппетитнее.

В заключение, простой салат из овощей будет не только лишь аппетитнее, но и сытнее, и эффектнее, если перед едой бросить в салатник любимый нарезанный сыр. Например, моцареллу.