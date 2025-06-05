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Четверг 5 июня

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Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых

Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых
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Биолог Екатерина Баранова поведала, как избежать комариных укусов.

Специалист утверждает, что репелленты нужно распылять только на поверхность наряда. Если распылить их прямо на кожу, результат обработки снизится и сможет вызвать реакцию на открытых частях тела.

Еще профессионал посоветовала применять эфирные масла и цитрусовые ароматы. Для отталкивания насекомых можно разложить на паркете лимончик и воткнуть в него бутоны гвоздики. Такой метод образует ароматический шлейф, отталкивающий комаров. А еще насекомые не терпят запах мяты и ботвы томатов, указала эксперт.

Между тем цветочные ароматы, наоборот, притягивают комаров. Поэтому женщин, применяющих такие духи, чаще кусают, уточнила Екатерина.

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5 июня 2025, 22:21
Фото: freepik.com
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